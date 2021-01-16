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Итан Хоук станет новым злодеем киновселенной Marvel

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16 января 2021
Итан Хоук дебютирует как герой киновселенной Marvel. Он сыграет главного злодея в сериале «Лунный рыцарь» для Disney+, сообщает The Hollywood Reporter.

Итан Хоук станет новым злодеем киновселенной Marvel
фото: Getty Images

Пока не уточняется, какой именно образ примерит актер. Согласно сюжету комиксов, заклятым врагом Лунного рыцаря считается наемник Рауль Бушман. Он не наделен сверхчеловеческими способностями, зато обладает большой физической силой.

Как стало известно ранее, главным протагонистом сериала станет Оскар Айзек. Также к актерскому составу присоединилась Мэй КаламавиРами»). В создании «Лунного рыцаря» примут участие египетский режиссер Мохамед Диаб и дуэт постановщиков Джастина Бенсона и Аарона МурхедаГрань времени»). Старт съемок запланирован на март в Будапеште.

Лунный рыцарь — один из культовых персонажей Marvel, дебютировавший в комиксах в 1975 году. Под маской супергероя скрывается бывший морской пехотинец Марк Спектор, ставший наемником, которого воскресил древний египетский бог Хонсу. Герой страдает расстройством личности, и это позволяет бороться с преступниками его многочисленным альтер-эго, включая таксиста Джейка Локли и плейбоя-миллионера Стивена Гранта.
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