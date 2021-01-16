Итан Хоук станет новым злодеем киновселенной Marvel

Пока не уточняется, какой именно образ примерит актер. Согласно сюжету комиксов, заклятым врагом Лунного рыцаря считается наемник Рауль Бушман. Он не наделен сверхчеловеческими способностями, зато обладает большой физической силой.
Лунный рыцарь — один из культовых персонажей Marvel, дебютировавший в комиксах в 1975 году. Под маской супергероя скрывается бывший морской пехотинец Марк Спектор, ставший наемником, которого воскресил древний египетский бог Хонсу. Герой страдает расстройством личности, и это позволяет бороться с преступниками его многочисленным альтер-эго, включая таксиста Джейка Локли и плейбоя-миллионера Стивена Гранта.
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