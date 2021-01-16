Елизавета Цыганова представит Россию на онлайн-форуме в рамках Берлинале

Сценаристка Елизавета Цыганова прошла на Berlinale Talents с проектом полнометражной социальной драмы «Взрывник №2», сообщается на сайте форума. Он пройдет онлайн с 1 по 5 марта в рамках индустриальной программы 71-го Берлинского кинофестиваля.
фото: Мари Ширяева
«Взрывник №2» — это история о подростке-бунтаре, который оказывается вторым в списке потенциальных взрывников, составленном руководством колледжа. Он решает доказать, что достоин и первого места, и планирует устроить реальный взрыв. Режиссером фильма выступит Ирина Обидова, а продюсером — Александра Алехина.
В этом году в Berlinale Talents примут участие 200 представителей киноиндустрии из 65 стран. Темой форума стали «Мечты».
Елизавета Цыганова также оказалась одной из десяти участников сценарной лаборатории Берлинале — Script Station 2021. В течение пяти дней авторы будут дорабатывать свои сценарии с известными консультантами, чтобы потом представить на публичной презентации перед европейскими продюсерами и кинокомпаниями.
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