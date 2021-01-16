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Андрей Леонов и Станислав Дужников присоединились к «Ивановым-Ивановым»

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Новости кино >>
16 января 2021
Андрей Леонов и Станислав Дужников присоединились к актерскому составу сериала «Ивановы-Ивановы». Пятый сезон комедийного проекта стартует 25 января на СТС, сообщает пресс-служба телеканала.

Андрей Леонов и Станислав Дужников присоединились к «Ивановым-Ивановым»
фото: Пресс-служба СТС

В новых сериях Станислав Дужников сыграет нелюдимого родственника Ивановых, который приютит их на своей ферме, а Андрей Леонов перевоплотится в местного интеллигентного ветеринара, ставшего новым ухажером Лиды (Анна Уколова). Тем временем Ивановы будут вызволять Антона (Сергей Бурунов) из тюрьмы, а Полина (Александра Флоринская) начнет познавать азы сельского бизнеса.

«Со мной всю жизнь то собаки, то крыса, то еще кто-то, поэтому с ветеринарными службами всегда был хорошо знаком и даже отдаленно чувствовал себя ветеринаром. Кроме того, когда-то моя знакомая, врач Любовь Николаевна Муратова, рекомендовала прочитать очень увлекательную книгу "Из воспоминаний сельского ветеринара". Это было любопытно, поэтому в памяти моей отложилось», — рассказал Леонов о своей роли.
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Андрей Леонов и Станислав Дужников присоединились к «Ивановым-Ивановым» фотографии
Андрей Леонов и Станислав Дужников присоединились к «Ивановым-Ивановым» фотографии
Андрей Леонов и Станислав Дужников присоединились к «Ивановым-Ивановым» фотографии
Андрей Леонов и Станислав Дужников присоединились к «Ивановым-Ивановым» фотографии
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