Андрей Леонов и Станислав Дужников присоединились к «Ивановым-Ивановым»

В новых сериях Станислав Дужников сыграет нелюдимого родственника Ивановых, который приютит их на своей ферме, а Андрей Леонов перевоплотится в местного интеллигентного ветеринара, ставшего новым ухажером Лиды (Анна Уколова). Тем временем Ивановы будут вызволять Антона (Сергей Бурунов) из тюрьмы, а Полина (Александра Флоринская) начнет познавать азы сельского бизнеса.
«Со мной всю жизнь то собаки, то крыса, то еще кто-то, поэтому с ветеринарными службами всегда был хорошо знаком и даже отдаленно чувствовал себя ветеринаром. Кроме того, когда-то моя знакомая, врач Любовь Николаевна Муратова, рекомендовала прочитать очень увлекательную книгу "Из воспоминаний сельского ветеринара". Это было любопытно, поэтому в памяти моей отложилось», — рассказал Леонов о своей роли.
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