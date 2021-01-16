Настольная игра «Риск» получит телеадаптацию

Настольная игра «Риск» получит телевизионную адаптацию. Сценарий сериала напишет американский драматург и шоураннер «Карточного домика» Бо Уиллимон, сообщает Variety.
фото: deadline.com
В 1957 году «Риск» изобрел французский кинорежиссер Альбер Ламоросси. Это пошаговая стратегическая игра, где доска стилизована под политическую карту мира времен Наполеона. Она разделена на 42 территории, сгруппированных в шесть континентов. Управляя армиями, игроки пытаются захватить территории друг друга. Победителем становится тот, кто смог занять всё поле.
Производством сериала займется студия Уиллимона Westward совместно с канадским холдингом Entertainment One. В 2019-м его приобрела американская компания Hasbro, выпускающая «Риск». Эта сделка обошлась ей в 3,8 млрд долларов. И одна из целей заключалась в том, чтобы перенести игры Hasbro на экраны.
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