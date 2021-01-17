Хип-хоп исполнительница Карди Би сыграет мошенницу в комедии «Дом престарелых»

Американская хип-хоп исполнительница и обладательница «Грэмми» Карди Би получила свою первую главную роль в кино. Она сыграет в комедии «Дом престарелых» (Assisted Living) от студии Paramount, сообщает Variety.
фото: hollywoodreporter.com
В центре сюжета — мелкая мошенница Эмбер, которая навлекает на себя беду после неудачного ограбления. Убегая от копов и бывших пособников, она никак не может найти подходящее укрытие. И в конце концов решает спрятаться в доме престарелых, переодевшись в пожилую женщину.
Впервые Карди Би появилась на большом экране в 2019-м. Она снялась в ленте «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес. Певица также задействована в актерском составе новой части «Форсажа», премьера которой запланирована на этот год.
обсуждение >>