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Хип-хоп исполнительница Карди Би сыграет мошенницу в комедии «Дом престарелых»

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17 января 2021
Американская хип-хоп исполнительница и обладательница «Грэмми» Карди Би получила свою первую главную роль в кино. Она сыграет в комедии «Дом престарелых» (Assisted Living) от студии Paramount, сообщает Variety.

Хип-хоп исполнительница Карди Би сыграет мошенницу в комедии «Дом престарелых»
фото: hollywoodreporter.com

В центре сюжета — мелкая мошенница Эмбер, которая навлекает на себя беду после неудачного ограбления. Убегая от копов и бывших пособников, она никак не может найти подходящее укрытие. И в конце концов решает спрятаться в доме престарелых, переодевшись в пожилую женщину.

В качестве референсов создатели рассматривают комедии «Тутси», «Сестричка, действуй» и «Миссис Даутфайр». Сценарий фильма написала Кэй ОйегунЭто мы»).

Впервые Карди Би появилась на большом экране в 2019-м. Она снялась в ленте «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес. Певица также задействована в актерском составе новой части «Форсажа», премьера которой запланирована на этот год.
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