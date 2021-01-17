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Создатель «Хода королевы» займется экранизацией романа об инопланетной экспедиции иезуитов

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17 января 2021
Создатель «Хода королевы» Скотт Фрэнк займется адаптацией романа Мэри Дориа Расселл «Воробей» (The Sparrow). Он напишет сценарий для мини-сериала, сообщает Deadline.

Создатель «Хода королевы» займется экранизацией романа об инопланетной экспедиции иезуитов
фото: Yahoo.com

Это история группы иезуитов во главе с отцом Эмилио Сандосом, который впервые вступает в контакт с внеземной жизнью. Ватикан спонсирует секретную экспедицию на далекую планету, чтобы доказать существование Бога на просторах вселенной. Но все выходит из-под контроля, и поездка оборачивается катастрофой. Отец Сандос остается единственным, кто смог выжить. Будучи сломленным физически и морально, он возвращается на Землю, а Ватикан начинает расследование этого инцидента.

Режиссерское кресло займет постановщик «Чернобыля» Йохан Ренк. Он также будет продюсировать ленту вместе со Скоттом Фрэнком.

Об экранизации романа впервые заговорили еще в 2014 году. Тогда над сценарием работал Майкл Перри.
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