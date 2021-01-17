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Театральная постановка «1984» по роману Оруэлла ляжет в основу мини-сериала

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17 января 2021
Театральная постановка «1984» по роману Джорджа Оруэлла ляжет в основу мини-сериала, производством которого займется независимая студия Wiip, сообщает Deadline.

Театральная постановка «1984» по роману Оруэлла ляжет в основу мини-сериала
фото: deadline.com

В 2013 году режиссеры Роберт Айк и Дункан Макмиллан представили свое прочтение антиутопии Оруэлла и создали одноименный спектакль, пригласив на главные роли Оливию Уайлд и Тома Стёрриджа. Постановка вызвала бурную реакцию в прессе из-за шокирующего переосмысления авторских взглядов на пропаганду, войну и массовую слежку. Некоторые зрители падали в обморок, а многие покидали шоу до окончания. Говорят, в числе последних была Дженнифер Лоуренс.

Айк и Макмиллан выступят продюсерами проекта. По их словам, это будет смелая киноадаптация, и формат мини-сериала кажется наиболее подходящим для создания портрета современного общества, где люди доверяют своим экранам больше, чем происходящему за окном.

Сериал будет состоять из пяти эпизодов. Информация о режиссере и актерском составе пока не сообщается.
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