По «Индиане Джонсу» и «Звёздным войнам» сделают новые игры

Согласно Variety, за культового персонажа Харрисона Форда спустя много лет после последнего экшна вновь можно будет поиграть благодаря компании Bethesda Softworks. За разработку «Индианы Джонса» отвечает студия MachineGames, обновившая в 2014-м серию Wolfenstein. Исполнительным продюсером выступит Тодд Ховард, поклонник тетралогии Стивена Спилберга. Озвучит ли Форд своего героя, пока неизвестно.
На счету Bethesda такие игровые хиты, как The Elder Scrolls, Dishonored, Doom и Fallout. Последний, кстати, планируют экранизировать в виде сериала для Amazon Лиза Джой и Джонатан Нолан.
Создание видеоигры в открытом мире по «Звёздным войнам» доверили издательству Ubisoft и подведомственной ей студии Massive, работавшей над Tom Clancy’s The Division 2. Креативным директором назначили Джулиана Герити. Проект находится на раннем этапе разработки, ведётся набор персонала, уточняет Wired.
По словам генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, «вселенная "Звёздных войн" — потрясающий источник мотивации для наших команд, который позволит нам внедрять инновации и расширять окружающие нас границы. Создание новых миров, персонажей и историй, которые станут частью мира "Звёздных войн", открывают для нас невероятные возможности. Мы вдохновлены тем фактом, что студия Massive, принадлежащая Ubisoft, тесно работает с Lucasfilm Games, чтобы создать новое, отличное от других, приключение во вселенной "Звёздных войн", такое, которое раньше никто не делал».
При этом издательство Electronic Arts, сотрудничавшее с Disney последние восемь лет на почве «Звёздных войн», продолжит создавать игры по вселенной. На данный момент внутренние студии компании заняты разработкой сразу нескольких проектов, среди которых, наверняка, присутствует и сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Однако, теперь в далёкую-далёкую галактику смогут отправиться и другие именитые девелоперы, помимо команд EA и Ubisoft.
«Когда мы смотрим на следующие 50 лет Lucasfilm, мы с нетерпением ожидаем преумножение наследия в играх, в которых вы познакомитесь с многими запоминающимися персонажами и историями. Новые партнёры Lucasfilm Games позволят по новому взглянуть на истории "Звёздных войн" и Индианы Джонса, не так, как это делаем мы в наших фильмах», — прокомментировала президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
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