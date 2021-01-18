«Отпуск» с Павлом Майковым и Татьяной Догилевой стартует 1 февраля

Премьера 20-серийной семейной комедии «Отпуск» состоится на ТНТ 1 февраля, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
По сюжету семья Беляевых из Норильска в одиннадцатый раз приезжает отдыхать в южный гестхаус дяди Бори. На этот раз здесь всё по-новому: во-первых, у Бори появилась девушка Мадина, которую он увёл у самого крутого местного бизнесмена Таймураза, нажив себе проблем. Во-вторых, сами Беляевы находятся на грани развода, и за это лето непутёвый Сева должен доказать Ларе, что он хороший муж и отец. Но его тёща только и ждёт, чтобы Сева подставился. А тут ещё и старший сын Беляевых, Саша, хочет сделать предложение дочке дяди Бори, Люсе, у которой до курортного сезона уже появился парень. Здесь, у Чёрного моря, развернётся история двух семей, в каждой из которых люди борются за свою любовь.
По словам Павла Майкова, «это семейный ситком, интересный к просмотру абсолютно для всех возрастов. Действие разворачивается на юге, в Геленджике, куда мой герой уже 11 раз вместе с женой и детьми приезжает из Северодвинска в гости к семье, с кардинально другой ментальностью, культурой, темпераментом, и поведением. В итоге, мы видим, как бы столкновение двух разнополярных типов семей — условно северян, к которым относится мой герой, и южан, главу которых играет Демис Карибидис».
обсуждение >>