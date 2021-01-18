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«Отпуск» с Павлом Майковым и Татьяной Догилевой стартует 1 февраля

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Новости кино >>
18 января 2021
Премьера 20-серийной семейной комедии «Отпуск» состоится на ТНТ 1 февраля, сообщает пресс-служба телеканала.

«Отпуск» с Павлом Майковым и Татьяной Догилевой стартует 1 февраля
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету семья Беляевых из Норильска в одиннадцатый раз приезжает отдыхать в южный гестхаус дяди Бори. На этот раз здесь всё по-новому: во-первых, у Бори появилась девушка Мадина, которую он увёл у самого крутого местного бизнесмена Таймураза, нажив себе проблем. Во-вторых, сами Беляевы находятся на грани развода, и за это лето непутёвый Сева должен доказать Ларе, что он хороший муж и отец. Но его тёща только и ждёт, чтобы Сева подставился. А тут ещё и старший сын Беляевых, Саша, хочет сделать предложение дочке дяди Бори, Люсе, у которой до курортного сезона уже появился парень. Здесь, у Чёрного моря, развернётся история двух семей, в каждой из которых люди борются за свою любовь.

В сериале сыграли Татьяна Догилева, Павел Майков, Демис Карибидис, Юлия Подозёрова, Катрин Асси, Арарат Кещян, Валентина Карнаухова, Кузьма Сапрыкин, Святослав Королёв, Сергей Епишев и Александр Волохов.

«Отпуск» с Павлом Майковым и Татьяной Догилевой стартует 1 февраля
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Идея снять народный сериал для всей семьи о том, как россияне проводят летний отпуск, появилась у сценариста и креативного продюсера Дмитрия Невзорова, а продюсерами выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов.

По словам Павла Майкова, «это семейный ситком, интересный к просмотру абсолютно для всех возрастов. Действие разворачивается на юге, в Геленджике, куда мой герой уже 11 раз вместе с женой и детьми приезжает из Северодвинска в гости к семье, с кардинально другой ментальностью, культурой, темпераментом, и поведением. В итоге, мы видим, как бы столкновение двух разнополярных типов семей — условно северян, к которым относится мой герой, и южан, главу которых играет Демис Карибидис».
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обсуждение >>
№ 1
Дарья Лучик (Москва)   18.01.2021 - 14:28
Есть ощущение, что сериал похож на некое совмещение "Сватов" (последних сезонов) и "Ворониных". Посмотрим, что получится читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Отпуск» с Павлом Майковым и Татьяной Догилевой стартует 1 февраля фотографии
«Отпуск» с Павлом Майковым и Татьяной Догилевой стартует 1 февраля фотографии
«Отпуск» с Павлом Майковым и Татьяной Догилевой стартует 1 февраля фотографии
«Отпуск» с Павлом Майковым и Татьяной Догилевой стартует 1 февраля фотографии
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