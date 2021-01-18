Дерек Колстад превратит Dungeons & Dragons в сериал

Сценарист «Джона Уика
» Дерек Колстад
адаптирует для телевидения настольную игру Dungeons & Dragons («Подземелье драконов»
), уверяет THR
.
Популярная настольная ролевая игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons
появилась на свет в 1974 году благодаря компании Tactical Studies Rules, Inc. Позднее на её основе были созданы такие популярные компьютерные игры, как Baldur's Gate
и Neverwinter Nights
.
Ранее стало известно, что Paramount Picturese, One и Hasbro приступили к разработке полнометражной экранизации D&D. В итоге к адаптации присоединился Крис Пайн
, а съёмки фильма запланировали на конец года.
Первое обращение кинематографистов к игре состоялось в 2000 году. Именно тогда вышла экранизация
с Джереми Айронсом
, Торой Берч
и Брюсом Пэйном
, не снискавшая популярности ни у критиков, ни у зрителей. Тем не менее, у ленты появилось два продолжения. Кроме того, существует анимационный сериал, выходивший в середине 80-х.
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