Дерек Колстад превратит Dungeons & Dragons в сериал

анонс

Первую создадут Bethesda Softworks и Тодд Ховард, а за вторую отвечает Ubisoft.

17 января

Театральная постановка «1984» по роману Оруэлла ляжет в основу мини-сериала

Она была создана в 2013 году и наделала много шума в прессе.