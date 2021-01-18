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Дерек Колстад превратит Dungeons & Dragons в сериал

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Новости кино >>
18 января 2021
Сценарист «Джона Уика» Дерек Колстад адаптирует для телевидения настольную игру Dungeons & Dragons («Подземелье драконов»), уверяет THR.

Популярная настольная ролевая игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons появилась на свет в 1974 году благодаря компании Tactical Studies Rules, Inc. Позднее на её основе были созданы такие популярные компьютерные игры, как Baldur's Gate и Neverwinter Nights.

Дерек Колстад превратит Dungeons & Dragons в сериал
фото: syfy.com

Ранее стало известно, что Paramount Picturese, One и Hasbro приступили к разработке полнометражной экранизации D&D. В итоге к адаптации присоединился Крис Пайн, а съёмки фильма запланировали на конец года.

Первое обращение кинематографистов к игре состоялось в 2000 году. Именно тогда вышла экранизация с Джереми Айронсом, Торой Берч и Брюсом Пэйном, не снискавшая популярности ни у критиков, ни у зрителей. Тем не менее, у ленты появилось два продолжения. Кроме того, существует анимационный сериал, выходивший в середине 80-х.
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№ 1
Дарья Лучик (Москва)   18.01.2021 - 14:26
Интересно посмотреть, что получится, звучит многообещающе! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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