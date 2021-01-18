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Андрей Смоляков и Виктор Добронравов снимаются в сериале «Художник»

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Новости кино >>
18 января 2021
В Москве стартовали съёмки остросюжетного детектива Тимура Алпатова «Художник», заказанного телеканалом «Россия 1». Новый сериал также будет представлен на видеосервисе Premier, уточняет пресс-служба компании «ВайТ Медиа», отвечающей за производство. Главные роли исполнят Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Дарья Урсуляк, Александр Устюгов, Кирилл Зайцев, Сергей Газаров, Марина Александрова, Андрей Мерзликин и Виктор Добронравов.

Андрей Смоляков и Виктор Добронравов снимаются в сериале «Художник»
фото: пресс-служба компании «ВайТ Медиа»

Действие детектива разворачивается в марте 1944 года. На фронте Красная Армия ведёт уверенное наступление. Союзники вот-вот откроют второй фронт, и кажется, что окончательный разгром фашистской Германии совсем близок. Однако радость грядущей победы омрачает серия дерзких и жестоких убийств. Никому ни разу не удалось увидеть бандитов вблизи. По скупым свидетельствам случайных очевидцев, состав нападающих постоянно меняется. И каждый раз на месте преступления они оставляют портреты убитых. За эти рисунки и жестокость банду прозвали «Мёртвой головой», а её главаря — Художником. Расследованием занимается опытный майор Ефимов (Смоляков) и капитан Сазонов (Горбатов). Однако, чем дальше они погружаются в дело, тем больше убеждаются, что убийства и ограбления — это прикрытие. А настоящие цели Художника им ещё предстоит раскрыть. Когда к расследованию со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков (Добронравов), каждый из героев оказывается под подозрением.

Съёмки сериала пройдут в Москве и Московской области. За визуальную составляющую отвечают оператор-постановщик Юрий Кокошкин и художник-постановщик Виктор Шмелёв.
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Андрей Смоляков и Виктор Добронравов снимаются в сериале «Художник» фотографии
Андрей Смоляков и Виктор Добронравов снимаются в сериале «Художник» фотографии
Андрей Смоляков и Виктор Добронравов снимаются в сериале «Художник» фотографии
Андрей Смоляков и Виктор Добронравов снимаются в сериале «Художник» фотографии
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