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Ольга Павловец и Дмитрий Пчела узнают, что «У каждого своя ложь»

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Новости кино >>
18 января 2021
На «Dомашнем» 1 февраля в 19.00 стартует 12-серийная остросюжетная мелодрама Анатолия Матешко «У каждого своя ложь» с Ольгой Павловец и Дмитрием Пчелой в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Ольга Павловец и Дмитрий Пчела узнают, что «У каждого своя ложь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету врач-гинеколог Лиза Лапшина (Павловец) очень любит детей, но не может их иметь из-за врождённой болезни сердца. По этой же причине главврач больницы не решается назначать её на руководящую должность, ведь стресс и большая нагрузка могут не лучшим образом повлиять на её здоровье. Но Лиза не жалуется на жизнь: на работе всё прекрасно, у мужа Алексея (Пчела) бизнес идёт в гору.

По словам Ольги Павловец, «Лиза оказывается выброшена из привычного уклада жизни, что вызывает у неё панику. Она теряется и вынужденно идёт на обман. Но ей трудно находиться во лжи, она отчаянно ищет выход. Мне кажется, что каждый герой в нашей истории борется за очень важные для себя вещи, особенно моя Лиза, ведь её сердце изношено, и она не знает, сколько ей еще осталось».

Ольга Павловец и Дмитрий Пчела узнают, что «У каждого своя ложь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Марта Дали (Анастасия Чепелюк) — актриса. Она молода, красива и грезит о карьере кинозвезды. Роли, кастинги и съёмки — вот и всё, что пока её интересует.

Однажды Лиза получает ужасную весть: машину её мужа, на которой он отправился в командировку, нашли в реке, а его тела так и не обнаружили. После этого судьбы двух женщин удивительным образом пересекаются — и ничего в жизни каждой из них уже не будет как прежде.

Ольга Павловец и Дмитрий Пчела узнают, что «У каждого своя ложь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Наш фильм о том, как ложь может сломать человеческую судьбу или изменить её, и как много ложь значит в отношениях между людьми. Это история семьи, которая распадается, терпит крах. Я обожаю такие роли, как в этом фильме – когда герой превращается из успешного человека в жалкого и слабого. Такая палитра красок для меня – кайф!», — рассказал Дмитрий Пчела.
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