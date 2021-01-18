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Константин Хабенский и Андрей Бурковский ищут Клеща в трейлере ретро-драмы «За час до рассвета»

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Новости кино >>
18 января 2021
В сети появился первый тизер-трейлер 16-серийной остросюжетной драмы «За час до рассвета» режиссера Игоря ЗайцеваТобол»).


1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник – майор Шумейко по прозвищу «Сатана» - человек с тяжёлым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.

Константин Хабенский и Андрей Бурковский ищут Клеща в трейлере ретро-драмы «За час до рассвета»

Главные роли в проекте сыграли Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Максим Белбородов, Артур Ваха, Алёна Михайлова, Агния Дитковските, Мария Лисовая, Александра Флоринская, Владимир Зайцев, Иван Агапов и другие.

Премьера сериала «За час до рассвета» состоится на more.tv.
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Константин Хабенский и Андрей Бурковский ищут Клеща в трейлере ретро-драмы «За час до рассвета» фотографии
Константин Хабенский и Андрей Бурковский ищут Клеща в трейлере ретро-драмы «За час до рассвета» фотографии
Константин Хабенский и Андрей Бурковский ищут Клеща в трейлере ретро-драмы «За час до рассвета» фотографии
Константин Хабенский и Андрей Бурковский ищут Клеща в трейлере ретро-драмы «За час до рассвета» фотографии
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