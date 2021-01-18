Константин Хабенский и Андрей Бурковский ищут Клеща в трейлере ретро-драмы «За час до рассвета»

В сети появился первый тизер-трейлер 16-серийной остросюжетной драмы «За час до рассвета
» режиссера Игоря Зайцева
(«Тобол
»).
1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник – майор Шумейко по прозвищу «Сатана» - человек с тяжёлым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.
Главные роли в проекте сыграли Константин Хабенский
, Андрей Бурковский
, Артур Смольянинов
, Максим Белбородов
, Артур Ваха
, Алёна Михайлова
, Агния Дитковските
, Мария Лисовая
, Александра Флоринская
, Владимир Зайцев
, Иван Агапов
и другие.
Премьера сериала «За час до рассвета
» состоится на more.tv.
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