Максим Ксензов расстался с постом замминистра Министерства культуры

Максим Ксензов
расстался с постом замглавы Министерства культуры. Его уход связан с сокращением данной должности, уточняет ТАСС
со ссылкой на своих источников в ведомстве и отрасли.
Ксензова назначили
заместителем министра культуры РФ в начале апреля 2020 года. Он курировал киноиндустрию и цифровизацию в культурной сфере. До последнего назначения занимал пост замдиректора департамента проектной деятельности правительства РФ, а также работал в Роскомнадзоре, «Национальной медиа группе» и «Внешэкономбанке».
Как уточняет Интерфакс
, в результате реформы госуправления, объявленной премьер-министром Михаилом Мишустиным
в ноябре 2020-го, под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных ведомств. Согласно «Ведомостям
», для Минкульта была определена квота в три замминистра, при этом до увольнения Ксензова их было шесть. В итоге упразднения избыточных и дублирующих должностей и структур в своих креслах останутся первый замглавы Минкультуры Сергей Обрывалин
и заместители министра Алла Манилова
и Ольга Ярилова
.
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