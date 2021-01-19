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Максим Ксензов расстался с постом замминистра Министерства культуры

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19 января 2021
Максим Ксензов расстался с постом замглавы Министерства культуры. Его уход связан с сокращением данной должности, уточняет ТАСС со ссылкой на своих источников в ведомстве и отрасли.

Максим Ксензов расстался с постом замминистра Министерства культуры
фото: gazeta.ru

Ксензова назначили заместителем министра культуры РФ в начале апреля 2020 года. Он курировал киноиндустрию и цифровизацию в культурной сфере. До последнего назначения занимал пост замдиректора департамента проектной деятельности правительства РФ, а также работал в Роскомнадзоре, «Национальной медиа группе» и «Внешэкономбанке».

Как уточняет Интерфакс, в результате реформы госуправления, объявленной премьер-министром Михаилом Мишустиным в ноябре 2020-го, под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных ведомств. Согласно «Ведомостям», для Минкульта была определена квота в три замминистра, при этом до увольнения Ксензова их было шесть. В итоге упразднения избыточных и дублирующих должностей и структур в своих креслах останутся первый замглавы Минкультуры Сергей Обрывалин и заместители министра Алла Манилова и Ольга Ярилова.
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