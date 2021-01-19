Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
76 отечественных фильмов 2021 года
Кино-Театр.ру мобильное меню

Тильда Суинтон сыграет у оператора «Любовного настроения»

19 января
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
19 января 2021
Оператор фильмов Вонга Кар Вая «Любовное настроение» и «Чунгкингский экспресс» Кристофер Дойл поставит картину с рабочим названием «Иммунодефицит» (Immunodeficiency) с Тильдой Суинтон в главной роли. Об этом он рассказал в интервью газете The Sydney Morning Herald.


Зрителей ожидает история о переехавшем в Австралию профессоре-пчеловоде, которого неожиданно похищает одержимая девушка. Роль Суинтон пока неизвестна. Компанию ей составит японский актёр Дзё Одагири. Авторами сценария являются Дойл и китайская актриса и поэтесса Хай Вен. Съёмки фильма с бюджетом в 6 млн долларов пройдут на пятом континенте.

Дойл уже работал с актрисой — в 2015-м вышла его короткометражная лента Tilda Swinton.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Кристофер Дойл (II)Тильда Суинтон

анонс

76 отечественных фильмов 2021 года

Скорбим

Алимгазы Райнбеков
19 января ушёл из жизни актёр Алимгазы Райнбеков.
Александр Воробьёв
15 января ушёл из жизни актёр Александр Воробьёв.
Борис Грачевский
14 января ушёл из жизни режиссёр Борис Грачевский.

День рождения >>

Александра Власова
Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Сарры Каррыев
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Юрий Стосков
Алла Юганова
Логан Лерман
Отто Меллис
Гай Мэдисон
Долли Партон
Джон Ричардсон
Типпи Хедрен
Ян Шиманьский
все родившиеся 19 января >>

Афиша кино >>

Душа
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Голос луны
комедия, приключения
Италия, Франция, 1989
Девушка, подающая надежды
триллер
Великобритания, США, 2020
Астрал. Онлайн
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Королевский гамбит
биография, драма, спортивный фильм
США, 2020
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер
Россия, 2021
Секретные файлы: Над небесами
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2018
Небесный огонь
боевик
Китай, 2019
День города
комедия
Россия, 2020
Птица в клетке. Заражение
драма, комедия, мелодрама, триллер
США, 2020
Соври мне правду
психологический триллер
Россия, 2021
Феллини и духи
биография, мистика
Италия, Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен