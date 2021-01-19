Тильда Суинтон сыграет у оператора «Любовного настроения»

Оператор фильмов Вонга Кар Вая
«Любовное настроение
» и «Чунгкингский экспресс
» Кристофер Дойл
поставит картину с рабочим названием «Иммунодефицит
» (Immunodeficiency) с Тильдой Суинтон
в главной роли. Об этом он рассказал в интервью газете The Sydney Morning Herald
.
Зрителей ожидает история о переехавшем в Австралию профессоре-пчеловоде, которого неожиданно похищает одержимая девушка. Роль Суинтон пока неизвестна. Компанию ей составит японский актёр Дзё Одагири
. Авторами сценария являются Дойл и китайская актриса и поэтесса Хай Вен
. Съёмки фильма с бюджетом в 6 млн долларов пройдут на пятом континенте.
Дойл уже работал с актрисой — в 2015-м вышла его короткометражная лента Tilda Swinton
.
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