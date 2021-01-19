Любой желающий теперь может попасть на Премьеру

Okko запустил сервис Премьера, позволяющий присутствовать на премьерных показах фильмов, не выходя из дома. Теперь подписчики могут не только смотреть новинки в виртуальном кинозале, но и общаться с создателями картин и киноэкспертами в любом удобном месте. Об этом сообщает пресс-служба мультимедийной платформы.
«Мы стремимся предоставить нашим подписчикам уникальный контент, отличный пользовательский опыт, максимальное удобство и технологии, которые отвечают этой задаче. Запуск сервиса Премьера в Okko — это не только актуальный шаг в период новой реальности с ограничениями на организацию и проведение мероприятий, но и инструмент для расширения аудитории. Пользователи сервиса Премьера смогут в режиме live-трансляции в любом удобном месте стать гостями онлайн-премьер, почувствовать сопричастность к крупным кинособытиям и встретиться с любимыми режиссёрами и актёрами вместе с друзьями», — прокомментировала генеральный директор мультимедийного сервиса Okko Яна Бардинцева.
фото: пресс-служба мультимедийной платформы Okko
Первой онлайн-премьерой станет «Цой» Алексея Учителя. 21 января в 20:00 Учитель и исполнительница одной из главных женских ролей Марьяна Спивак лично представят фильм пользователям сервиса, а приглашённый музыкальный эксперт — виджей MTV Александр Анатольевич — расскажет про феномен группы «Кино» и то, как она повлияла на массовую культуру в эпоху 90-х.
Стать гостем онлайн-премьеры «Цоя» могут все зарегистрированные пользователи Okko с действующими подписками «Лайт», «Оптимум» или «Премиум» в приложениях iOS, Android, Smart TV и на сайте premiere.okko.tv. Кроме того, на странице premiere.okko.tv гости премьерных показов смогут общаться во время просмотра и обмениваться комментариями в чате, отправлять виртуальные анимированные эмоции и задавать вопросы создателям фильмов и приглашённым экспертам. Функция напоминания, синхронизирующаяся с календарём на устройстве пользователя и напоминающая о предстоящей премьере письмом на указанный адрес электронной почты, не позволит пропустить встречу с любимыми режиссёрами и актёрами.
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