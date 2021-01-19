Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
76 отечественных фильмов 2021 года
Кино-Театр.ру мобильное меню

Любой желающий теперь может попасть на Премьеру

19 января
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
19 января 2021
Okko запустил сервис Премьера, позволяющий присутствовать на премьерных показах фильмов, не выходя из дома. Теперь подписчики могут не только смотреть новинки в виртуальном кинозале, но и общаться с создателями картин и киноэкспертами в любом удобном месте. Об этом сообщает пресс-служба мультимедийной платформы.

«Мы стремимся предоставить нашим подписчикам уникальный контент, отличный пользовательский опыт, максимальное удобство и технологии, которые отвечают этой задаче. Запуск сервиса Премьера в Okko — это не только актуальный шаг в период новой реальности с ограничениями на организацию и проведение мероприятий, но и инструмент для расширения аудитории. Пользователи сервиса Премьера смогут в режиме live-трансляции в любом удобном месте стать гостями онлайн-премьер, почувствовать сопричастность к крупным кинособытиям и встретиться с любимыми режиссёрами и актёрами вместе с друзьями», — прокомментировала генеральный директор мультимедийного сервиса Okko Яна Бардинцева.

Любой желающий теперь может попасть на Премьеру
фото: пресс-служба мультимедийной платформы Okko

Первой онлайн-премьерой станет «Цой» Алексея Учителя. 21 января в 20:00 Учитель и исполнительница одной из главных женских ролей Марьяна Спивак лично представят фильм пользователям сервиса, а приглашённый музыкальный эксперт — виджей MTV Александр Анатольевич — расскажет про феномен группы «Кино» и то, как она повлияла на массовую культуру в эпоху 90-х.

Стать гостем онлайн-премьеры «Цоя» могут все зарегистрированные пользователи Okko с действующими подписками «Лайт», «Оптимум» или «Премиум» в приложениях iOS, Android, Smart TV и на сайте premiere.okko.tv. Кроме того, на странице premiere.okko.tv гости премьерных показов смогут общаться во время просмотра и обмениваться комментариями в чате, отправлять виртуальные анимированные эмоции и задавать вопросы создателям фильмов и приглашённым экспертам. Функция напоминания, синхронизирующаяся с календарём на устройстве пользователя и напоминающая о предстоящей премьере письмом на указанный адрес электронной почты, не позволит пропустить встречу с любимыми режиссёрами и актёрами.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фильм Алексея Учителя «Цой» все-таки выйдет в российский прокат
«Цоя» Алексея Учителя включили в международный конкурс 36-го Варшавского кинофестиваля
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Марьяна СпивакАлексей Учитель
фильмы
Цой

анонс

76 отечественных фильмов 2021 года

Скорбим

Алимгазы Райнбеков
19 января ушёл из жизни актёр Алимгазы Райнбеков.
Александр Воробьёв
15 января ушёл из жизни актёр Александр Воробьёв.
Борис Грачевский
14 января ушёл из жизни режиссёр Борис Грачевский.

День рождения >>

Александра Власова
Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Сарры Каррыев
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Юрий Стосков
Алла Юганова
Логан Лерман
Отто Меллис
Гай Мэдисон
Долли Партон
Джон Ричардсон
Типпи Хедрен
Ян Шиманьский
все родившиеся 19 января >>

Афиша кино >>

Душа
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Голос луны
комедия, приключения
Италия, Франция, 1989
Девушка, подающая надежды
триллер
Великобритания, США, 2020
Астрал. Онлайн
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Королевский гамбит
биография, драма, спортивный фильм
США, 2020
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер
Россия, 2021
Секретные файлы: Над небесами
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2018
Небесный огонь
боевик
Китай, 2019
День города
комедия
Россия, 2020
Птица в клетке. Заражение
драма, комедия, мелодрама, триллер
США, 2020
Соври мне правду
психологический триллер
Россия, 2021
Феллини и духи
биография, мистика
Италия, Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен