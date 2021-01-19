Фильмы фестиваля короткого метра Moscow Shorts покажут в Калуге

В кинотеатре Москино «Космос» 27 января в 21:30 состоится ежемесячный показ фильмов-победителей международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts ISFF. Согласно пресс-службе смотра, после встречи в Москве, 30 января в 18:00, пройдёт первый фестивальный показ в калужском Инновационном Культурном Центре.
ИКЦ — это современная многофункциональная площадка в Калуге, на которой регулярно проходят выставки, перформансы, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы от экспертов в разных областях науки, культуры и искусства, ориентированные на широкую аудиторию. Первый калужский показ приедут представлять основатели фестиваля Рина Гришина и Алекс Настою.
На этот раз в программу показа включены пять фильмов из Чехии, Японии, Испании и Австрии. Зрители смогут понаблюдать за непростой жизнью матери и её душевнобольного сына («Следующая остановка»), узнать, к чему приведёт звонок мобильного телефона в море («Один»), посмотреть необычную историю венского музыковеда-неудачника («Крылья духа»), а также увидеть студенческую работу «Следующий» и анимационный фильм о судьбе лисёнка «Гон, маленький лис». Продолжительность показа составит 95 минут.
фото: пресс-служба фестиваля
На показах фестиваля зрители всегда могут не только насладиться лучшими короткометражными фильмами со всего мира и обменяться своими впечатлениями, но и провести вечер в прекрасной музыкальной атмосфере фестиваля, которую каждый месяц создаёт Zlobra, композитор и музыкант Андрей Злобин. На показ в Москве можно зарегистрироваться здесь, а билеты в Калуге доступны на сайте icc40.ru и в кассе центра.
Международный фестиваль Moscow Shorts ISFF – это первый российский кинофестиваль с ежемесячными показами. Основан в марте 2018 года румынским режиссёром и сценаристом Алексом Настою и российской актрисой Риной Гришиной. Ежемесячно на рассмотрение экспертной комиссии смотра поступает до 120 заявок от авторов короткометражных фильмов со всего мира. Вход на показы бесплатный, с предварительной онлайн регистрацией.
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