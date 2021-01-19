Екатерина Олькина познакомится со «Своими чужими родными»

По сюжету Татьяна (Екатерина Олькина) долгие годы успешно руководит собственной фирмой. Она всего в жизни добилась сама и уверена, что любую проблему можно решить, заплатив правильную цену. Но однажды всё начинает рушиться. Предательство близкого человека, ложные обвинения конкурентов, разрушившие репутацию её компании и внезапные приступы головокружения. Врачи ставят неутешительный диагноз. Татьяне требуется срочная пересадка костного мозга и необходимо искать донора среди родных. Но в довершение всех проблем, Татьяна узнаёт, что в детстве её удочерили. Мать взяла её малышкой из детского дома, но у неё есть родные сёстры и брат, которые, как и она сама, даже не подозревают о её существовании.
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