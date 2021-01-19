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Екатерина Олькина познакомится со «Своими чужими родными»

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19 января 2021
На «России-1» 30 января в 21:00 состоится премьера мелодрамы Александра Калугина «Свои чужие родные», сообщает пресс-служба телеканала.

Екатерина Олькина познакомится со «Своими чужими родными»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

По сюжету Татьяна (Екатерина Олькина) долгие годы успешно руководит собственной фирмой. Она всего в жизни добилась сама и уверена, что любую проблему можно решить, заплатив правильную цену. Но однажды всё начинает рушиться. Предательство близкого человека, ложные обвинения конкурентов, разрушившие репутацию её компании и внезапные приступы головокружения. Врачи ставят неутешительный диагноз. Татьяне требуется срочная пересадка костного мозга и необходимо искать донора среди родных. Но в довершение всех проблем, Татьяна узнаёт, что в детстве её удочерили. Мать взяла её малышкой из детского дома, но у неё есть родные сёстры и брат, которые, как и она сама, даже не подозревают о её существовании.

В картине также сыграли Дмитрий Ульянов, Алексей Кирсанов, Артём Сухоруков, Ирина Туманцева, Виктория Герасимова и другие актёры.
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Екатерина Олькина познакомится со «Своими чужими родными» фотографии
Екатерина Олькина познакомится со «Своими чужими родными» фотографии
Екатерина Олькина познакомится со «Своими чужими родными» фотографии
Екатерина Олькина познакомится со «Своими чужими родными» фотографии
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