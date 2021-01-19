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Короткометражки Владимира Котта и Александра Домогарова-младшего покажут в Москве и Санкт-Петербурге

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Новости кино >>
19 января 2021
Международный фестиваль Cinepromo покажет короткометражные фильмы о море, любви, вине, путешествиях и взрослении. В программе подборки от Konik Film Festival и SimpleWine. Показы пройдут с 21 по 23 января сразу на двух площадках: в московском киноцентре «КАРО 11 Октябрь» и в санкт-петербургском «Лендоке», уточняет пресс-служба смотра.

Короткометражки Владимира Котта и Александра Домогарова-младшего покажут в Москве и Санкт-Петербурге
фото: пресс-служба фестиваля

Программа стартует 20 января в 19:30 фильмами «Сцены у моря» Оксаны Дегтярёвой, «Хлеб и соль» Арча-Аспета Шермазаняна, «Парад планет» Веры Смолиной, «Мама» Владимира Котта, «Клуб вязания для мужчин за 40» Егора Гаврилина и «Меня зовут Махаз» Инара Нармании. Забронировать билеты можно на сайтах сети КАРО и «Лендока». 21 января в 19:30 можно будет посмотреть ленты «Одна минута» Елены Галяниной, «Тоня плачет на мосту влюблённых» Антона Коломейца, «Бог есть, или откуда берутся дети» Гюзель Султановой, «Соня любит, Соня не любит» Наташи Беляевой и «Покоряя мечты» Павла Палехина. Бронь билетов на показы доступна на сайтах КАРО и «Лендока».

На следующий день, 22 января, зрителей приглашают на показ картин «Он везёт свой грузовик» Кирилла Проскурина, «Нет» Ивана Петухова, «Для всех я умерла» Насти Антоновой, «Дура» Георгия Лялина, «Пустите детей» Александра Домогарова-младшего и «Топливо» Михаила Архипова. Билеты можно приобрести на сайтах КАРО и «Лендока». Завершится программа 23 января сборником короткого метра «В винном отражении» Виталия Музыченко от SimpleWine. Билеты доступны через сайты КАРО и «Лендока».
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