Короткометражки Владимира Котта и Александра Домогарова-младшего покажут в Москве и Санкт-Петербурге

Международный фестиваль Cinepromo покажет короткометражные фильмы о море, любви, вине, путешествиях и взрослении. В программе подборки от Konik Film Festival и SimpleWine. Показы пройдут с 21 по 23 января сразу на двух площадках: в московском киноцентре «КАРО 11 Октябрь» и в санкт-петербургском «Лендоке», уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
Программа стартует 20 января в 19:30 фильмами «
Сцены у моря
»
Оксаны Дегтярёвой
, «
Хлеб и соль
»
Арча-Аспета Шермазаняна
, «
Парад планет
»
Веры Смолиной
, «
Мама
»
Владимира Котта
, «
Клуб вязания для мужчин за 40
»
Егора Гаврилина
и «
Меня зовут Махаз
»
Инара Нармании
. Забронировать билеты можно на сайтах сети
КАРО
и «
Лендока
». 21 января в 19:30 можно будет посмотреть ленты «
Одна минута
»
Елены Галяниной
, «
Тоня плачет на мосту влюблённых
»
Антона Коломейца
, «
Бог есть, или откуда берутся дети
»
Гюзель Султановой
, «
Соня любит, Соня не любит
»
Наташи Беляевой
и «
Покоряя мечты
»
Павла Палехина
. Бронь билетов на показы доступна на сайтах
КАРО
и «
Лендока
».
На следующий день, 22 января, зрителей приглашают на показ картин «
Он везёт свой грузовик
»
Кирилла Проскурина
, «
Нет
»
Ивана Петухова
, «
Для всех я умерла
»
Насти Антоновой
, «
Дура
»
Георгия Лялина
, «
Пустите детей
»
Александра Домогарова-младшего
и «
Топливо
»
Михаила Архипова
. Билеты можно приобрести на сайтах
КАРО
и «
Лендока
». Завершится программа 23 января сборником короткого метра «
В винном отражении
»
Виталия Музыченко
от SimpleWine. Билеты доступны через сайты
КАРО
и «
Лендока
».
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