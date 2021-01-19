Короткометражки Владимира Котта и Александра Домогарова-младшего покажут в Москве и Санкт-Петербурге

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Екатерина Олькина познакомится со «Своими чужими родными»

Фильмы фестиваля короткого метра Moscow Shorts покажут в Калуге

19 января

Любой желающий теперь может попасть на Премьеру

Okko запустил сервис, позволяющий присутствовать на премьерных показах фильмов, не выходя из дома.