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«Мажор» и «Нежность» стали самыми популярными сериалами на ivi по итогам 2020-го

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Новости кино >>
2 января 2021
Онлайн-кинотеатр ivi, считающийся самым популярным отечественным видеосервисом, подвел итоги 2020 года. Самым популярным российским сериалом на сервисе оказался «Мажор», за ним следуют оригинальные проекты ivi «Нежность» и «Чума!», сообщает пресс-служба сервиса.

«Мажор» и «Нежность» стали самыми популярными сериалами на ivi по итогам 2020-го

В эту десятку также вошли «Тест на беременность», «Метод», «Триггер», «Мертвые души», «Ищейка», «Женский доктор» и «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова». Самыми востребованными зарубежными сериалами стали «Теория большого взрыва», «И повсюду тлеют пожары», «Викинги», «Как избежать наказания за убийство», «Хороший доктор».

Топ-10 российских фильмов в подписке возглавляет «Спутник», за ним следуют «Марафон желаний», «Т-34», «Один вдох», «Гудбай, Америка», «Лёд-2», «Разговорник», «Кома», «Ржев», «Девятая». Самыми популярными зарубежными фильмами в подписке стали «Гарри Поттер и философский камень», «Джокер» и «Аладдин». Топ голливудских новинок, за которые требовалась дополнительная плата, возглавили «Джентльмены» Гая Ричи.
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