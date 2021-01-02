«Мажор» и «Нежность» стали самыми популярными сериалами на ivi по итогам 2020-го

Онлайн-кинотеатр ivi, считающийся самым популярным отечественным видеосервисом, подвел итоги 2020 года. Самым популярным российским сериалом на сервисе оказался «Мажор
», за ним следуют оригинальные проекты ivi «Нежность
» и «Чума!
», сообщает пресс-служба сервиса.
В эту десятку также вошли «Тест на беременность
», «Метод
», «Триггер
», «Мертвые души
», «Ищейка
», «Женский доктор
» и «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова
». Самыми востребованными зарубежными сериалами стали «Теория большого взрыва
», «И повсюду тлеют пожары
», «Викинги
», «Как избежать наказания за убийство
», «Хороший доктор».
Топ-10 российских фильмов в подписке возглавляет «Спутник
», за ним следуют «Марафон желаний
», «Т-34
», «Один вдох
», «Гудбай, Америка
», «Лёд-2
», «Разговорник
», «Кома
», «Ржев
», «Девятая
». Самыми популярными зарубежными фильмами в подписке стали «Гарри Поттер и философский камень
», «Джокер
» и «Аладдин
». Топ голливудских новинок, за которые требовалась дополнительная плата, возглавили «Джентльмены
» Гая Ричи
.
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