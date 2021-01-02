«Мажор» и «Нежность» стали самыми популярными сериалами на ivi по итогам 2020-го

анонс

2 января Не стало Владимира Коренева Артист умер от последствий коронавируса.

1 января «Москино» начинает прием заявок на гранты для кинематографистов, снимающих Москву До 3 млн для короткого метра и до 9 млн для полнометражных картин.

1 января Вышел специальный – новогодний – эпизод «Доктора Кто» Он призывает не отчаиваться, даже если рядом нет Джоди Уиттакер.