Не стало Владимира Коренева

Актер театра и кино Владимир Коренев
, которого зрители любят и помнят по роли Ихтиандра в «Человеке-амфибии
», скончался от коронавируса, сообщает агентство «Интерфакс
» со ссылкой на Ирину Кореневу
.
Владимиру Кореневу было 80 лет. Он родился 20 июня 1940 года в Севастополе в семье контр-адмирала Бориса Леонидовича Коренева
. Детство его прошло в Измаиле, позже семья переехала в Таллин, где у Владимира проявился интерес к литературе и театру. В 1961-м окончил Государственной институт театрального искусства, где учился в мастерской Ольги Андровской
и Григория Конского
. В том же году был принят в труппу Московского академического драматического театра имени К.С. Станиславского
, чьим ведущим актёром был до смерти.
В кино дебютировал ещё будучи студентом эпизодической ролью в киноповести Владимира Басова
«Жизнь прошла мимо
», вышедшей в 1958-м. Спустя три года прославился на всю страну, когда на экраны вышла экранизация фантастического романа Александра Беляева
«Человек-амфибия», поставленная Геннадием Казанским
и Владимиром Чеботарёвым
. На счету мастера более 55 ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Свет далёкой звезды
», «Дети Дон-Кихота
», «Освобождение
», «Много шума из ничего
», «Дорога в ад
», «Криминальный талант
», «Дети Арбата
», «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII
», «В лесах и на горах
», «Дом спящих красавиц
», «Алхимик. Эликсир Фауста
» и «Орлова и Александров
».
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