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Не стало Владимира Коренева

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Новости кино >>
2 января 2021
Актер театра и кино Владимир Коренев, которого зрители любят и помнят по роли Ихтиандра в «Человеке-амфибии», скончался от коронавируса, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Ирину Кореневу.

Не стало Владимира Коренева

Владимиру Кореневу было 80 лет. Он родился 20 июня 1940 года в Севастополе в семье контр-адмирала Бориса Леонидовича Коренева. Детство его прошло в Измаиле, позже семья переехала в Таллин, где у Владимира проявился интерес к литературе и театру. В 1961-м окончил Государственной институт театрального искусства, где учился в мастерской Ольги Андровской и Григория Конского. В том же году был принят в труппу Московского академического драматического театра имени К.С. Станиславского, чьим ведущим актёром был до смерти.

В кино дебютировал ещё будучи студентом эпизодической ролью в киноповести Владимира Басова «Жизнь прошла мимо», вышедшей в 1958-м. Спустя три года прославился на всю страну, когда на экраны вышла экранизация фантастического романа Александра Беляева «Человек-амфибия», поставленная Геннадием Казанским и Владимиром Чеботарёвым. На счету мастера более 55 ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Свет далёкой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Освобождение», «Много шума из ничего», «Дорога в ад», «Криминальный талант», «Дети Арбата», «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», «В лесах и на горах», «Дом спящих красавиц», «Алхимик. Эликсир Фауста» и «Орлова и Александров».
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Ольга АндровскаяВладимир БасовГеннадий КазанскийГригорий КонскийВладимир КореневИрина КореневаВладимир Чеботарёв
фильмы
Алхимик. Эликсир ФаустаВ лесах и на горахДети АрбатаДети Дон-КихотаДом спящих красавицДорога в адЖизнь прошла мимоКриминальный талантМного шума из ничегоОрлова и АлександровОсвобождениеСвет далёкой звездыТайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIIIЧеловек-амфибия

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Не стало Владимира Коренева фотографии
Не стало Владимира Коренева фотографии
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