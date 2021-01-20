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Михаил Химичев и Екатерина Рябова раскроют преступления по «Исчезающим следам»

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20 января 2021
Детективный сериал «Исчезающие следы» с Михаилом Химичевым и Екатериной Рябовой стартует 25 января в эфире ТВЦ, сообщает пресс-служба телеканала.

Михаил Химичев и Екатерина Рябова раскроют преступления по «Исчезающим следам»
фото: Пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

По сюжету в некогда счастливой семье Кирилла и Татьяны произошла трагедия: их маленькую дочь Ульяну похитили. Когда мужчина приехал на встречу с преступником, на его глазах машина с малышкой взорвалась. Сильный, мужественный, к тому же работник полиции, он тяжело переживал горе, в случившемся винил себя, впал в глубокую депрессию и стал злоупотреблять алкоголем. В результате потерял жену и работу в правоохранительных органах. Тем временем в городе продолжают совершать преступления, пропадают люди, похищают детей. Бывшая начальница Кирилла, знающая его как опытного и профессионального оперативника, помогает ему вернуться на работу в полицию. При этом в паре с ним будет работать лучший профайлер (специалист по бесконтактной детекции лжи) в городе — его бывшая жена Татьяна.

Режиссерское кресло занял Сергей ТолкушкинЯ тебя найду», «Любимые дети»). Помимо Химичева и Рябовой в актерский состав вошли Кирилл Рубцов, Олеся Власова, Павел Тупиков, Владимир Ращук, Ксения Мишина, Марк Дробот и другие.
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Исчезающие следыЛюбимые детиЯ тебя найду

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