Михаил Химичев и Екатерина Рябова раскроют преступления по «Исчезающим следам»

По сюжету в некогда счастливой семье Кирилла и Татьяны произошла трагедия: их маленькую дочь Ульяну похитили. Когда мужчина приехал на встречу с преступником, на его глазах машина с малышкой взорвалась. Сильный, мужественный, к тому же работник полиции, он тяжело переживал горе, в случившемся винил себя, впал в глубокую депрессию и стал злоупотреблять алкоголем. В результате потерял жену и работу в правоохранительных органах. Тем временем в городе продолжают совершать преступления, пропадают люди, похищают детей. Бывшая начальница Кирилла, знающая его как опытного и профессионального оперативника, помогает ему вернуться на работу в полицию. При этом в паре с ним будет работать лучший профайлер (специалист по бесконтактной детекции лжи) в городе — его бывшая жена Татьяна.
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