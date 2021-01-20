Российские кинокомпозиторы просят снять саундтрек «Союза Спасения» с номинации на премию «Золотой орел»

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Михаил Химичев и Екатерина Рябова раскроют преступления по «Исчезающим следам»

19 января

Короткометражки Владимира Котта и Александра Домогарова-младшего покажут в Москве и Санкт-Петербурге

С 21 по 23 января в «Октябре» и «Лендоке» состоятся показы фестиваля Cinepromo.