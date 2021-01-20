Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
76 отечественных фильмов 2021 года
Кино-Театр.ру мобильное меню

Российские кинокомпозиторы просят снять саундтрек «Союза Спасения» с номинации на премию «Золотой орел»

20 января
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
20 января 2021
Российские кинокомпозиторы просят исключить саундтрек «Союза Спасения» из списка номинантов премии «Золотой Орел» в категории «Лучшая музыка». Члены профессионального сообщества создали соответствующую петицию и обратились с открытым письмом к Президенту Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

Российские кинокомпозиторы просят снять саундтрек «Союза Спасения» с номинации на премию «Золотой орел»
фото: К/ф «Союз спасения»

Как отмечено в письме, саундтрек не является полностью оригинальным и напоминает уже существующую музыку из фильма «Меч короля Артура». Любая, пусть и минимальная подобная переработка с целью снятия авторского копирайта нарушает регламент премии.

Помимо плагиата кинокомпозиторов возмутила техническая сторона. В частности — симфоническая часть, работа над которой практически полностью выполнена с помощью плохо обработанных виртуальных инструментов, что соответствует уровню эскиза, демо-трека, но не принятому в индустрии коммерческому звучанию. Авторы письма считают номинирование саундтрека оскорбительным для всего профессионального сообщества.

«Музыка к фильму «Союз Спасения» — это яркий пример непрофессионализма производственной команды. По нашему мнению, основная доля ответственности лежит на продюсерах картины, утвердивших данную музыку в качестве финальной. Возникает вопрос, как на картине с заявленным производственным бюджетом в 980 млн рублей оказалась примитивная имитация живого оркестра, почему не был записан симфонический оркестр, как этого требует общемировая практика музыкального производства в подобных проектах», — сказано в обращении.

Ожидается ответ на запрос комментария у организаторов «Золотого Орла».

На премии «Союз Спасения» заявлен в рекордных 14 категориях. Лента Андрея Кравчука поборется за звание лучшего фильма, а также может быть отмечена наградами за сценарий, лучшую мужскую роль, операторскую работу.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Блокадный дневник», «Лёд-2» и «Стрельцов» номинированы на «Золотой орёл»
«Союз Спасения»: Дней Александровых трагический конец
Поиск по меткам
Золотой орел
персоны
Андрей Кравчук
фильмы
Меч Короля АртураСоюз Спасения

анонс

76 отечественных фильмов 2021 года

Скорбим

Ренита Григорьева
19 января ушла из жизни режиссёр Ренита Григорьева.
Виген Степанян
19 января ушёл из жизни актёр Виген Степанян.
Алимгазы Райнбеков
19 января ушёл из жизни актёр Алимгазы Райнбеков.
Хабибулло Абдуразаков
19 января ушёл из жизни актёр Хабибулло Абдуразаков.
Григорий Шустер
18 января ушёл из жизни актёр Григорий Шустер.

День рождения >>

Ольга Бузова
Ингеборга Дапкунайте
Лариса Леонова
Егор Лесников
Наталия Лесниковская
Павел Сиротин
Людмила Степченкова
Валентин Томусяк
Дарья Юргенс
Джордж Бернс
Яна Брейхова
ДеФорест Келли
Лоренцо Ламас
Патриция Нил
Омар Си
Скит Ульрих
все родившиеся 20 января >>

Афиша кино >>

Душа
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Голос луны
комедия, приключения
Италия, Франция, 1989
Девушка, подающая надежды
триллер
Великобритания, США, 2020
Астрал. Онлайн
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Королевский гамбит
биография, драма, спортивный фильм
США, 2020
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер
Россия, 2021
Секретные файлы: Над небесами
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2018
Небесный огонь
боевик
Китай, 2019
День города
комедия
Россия, 2020
Птица в клетке. Заражение
драма, комедия, мелодрама, триллер
США, 2020
Феллини и духи
биография, мистика
Италия, Франция, Бельгия, 2020
Чудо-женщина: 1984
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен