Российские кинокомпозиторы просят снять саундтрек «Союза Спасения» с номинации на премию «Золотой орел»

Российские кинокомпозиторы просят исключить саундтрек «Союза Спасения» из списка номинантов премии «Золотой Орел» в категории «Лучшая музыка». Члены профессионального сообщества создали соответствующую петицию и обратились с открытым письмом к Президенту Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.
фото: К/ф «Союз спасения»
Как отмечено в письме, саундтрек не является полностью оригинальным и напоминает уже существующую музыку из фильма «Меч короля Артура». Любая, пусть и минимальная подобная переработка с целью снятия авторского копирайта нарушает регламент премии.
Помимо плагиата кинокомпозиторов возмутила техническая сторона. В частности — симфоническая часть, работа над которой практически полностью выполнена с помощью плохо обработанных виртуальных инструментов, что соответствует уровню эскиза, демо-трека, но не принятому в индустрии коммерческому звучанию. Авторы письма считают номинирование саундтрека оскорбительным для всего профессионального сообщества.
«Музыка к фильму «Союз Спасения» — это яркий пример непрофессионализма производственной команды. По нашему мнению, основная доля ответственности лежит на продюсерах картины, утвердивших данную музыку в качестве финальной. Возникает вопрос, как на картине с заявленным производственным бюджетом в 980 млн рублей оказалась примитивная имитация живого оркестра, почему не был записан симфонический оркестр, как этого требует общемировая практика музыкального производства в подобных проектах», — сказано в обращении.
Ожидается ответ на запрос комментария у организаторов «Золотого Орла».
На премии «Союз Спасения» заявлен в рекордных 14 категориях. Лента Андрея Кравчука поборется за звание лучшего фильма, а также может быть отмечена наградами за сценарий, лучшую мужскую роль, операторскую работу.
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