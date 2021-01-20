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Кирилл Сафонов стал «Криминальным доктором»

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Новости кино >>
20 января 2021
В Ростове-на-Дону проходят съемки остросюжетной драмы «Криминальный доктор» с Кириллом Сафоновым и Анной Снаткиной в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ, где состоится премьера проекта.

Кирилл Сафонов стал «Криминальным доктором»
фото: Пресс-служба НТВ

Главный герой — талантливый нейрохирург Андрей Смирнов (Сафонов) — настолько поглощен работой в больнице, что окружающий мир его попросту не интересует: супруга ушла от него, а сын, росший без должного внимания, довольно далек от отца. Единственная поддержка и опора Смирнова в этой жизни — его невеста Марина (Снаткина), анестезиолог и замглавврача больницы, в которой они работают.

«Мне редко предлагают отрицательные роли, а здесь у меня как раз роль антагониста. Конечно, мне было интересно раскрыть и показать себя в другом амплуа. У моей героини, как бы это банально не звучало, сложная личная жизнь. К тому же, у нее есть некий порок, с которым она борется. Что это за порок пока сказать не могу — зритель увидит на экране. Она женщина неординарная и нестандартная», — рассказывает Анна Снаткина.

Кирилл Сафонов стал «Криминальным доктором»
фото: Пресс-служба НТВ

История начинается с того, что на операционный стол к Смирнову попадает пациент: его жизнь удается спасти, но на следующий день он умирает. Пытаясь разобраться, что же послужило причиной смерти, врач оказывается в СИЗО по подозрению в убийстве, а после — в банде, которая противостоит рейдерскому захвату порта. Буквально за несколько дней у Смирнова происходит переоценка ценностей: принципы и идеалы, в которые он верил, терпят крах.

«Данный проект заинтересовал, с одной стороны, возможностью попробовать что-то новое, а с другой — амплитудой превращения моего героя. Человек может измениться всегда, нужно лишь постараться, – делится Кирилл Сафонов. — Особенность и отличительная черта моего персонажа заключается в золотой, но «холодной» голове – он уникальный профессионал, но никудышный человек. Мне самому интересно наблюдать за его перерождением».

В сериале также сыграли Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Татьяна Колганова, Александра Каштанова и другие. Режиссерское кресло занял Алексей Карелин.
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обсуждение >>
№ 1
Даша Лучик   20.01.2021 - 18:48
Что-то столько детективных сериалов выходит, трудно решить, что выбрать читать далее>>
Всего сообщений: 1
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