Кирилл Сафонов стал «Криминальным доктором»

Главный герой — талантливый нейрохирург Андрей Смирнов (Сафонов) — настолько поглощен работой в больнице, что окружающий мир его попросту не интересует: супруга ушла от него, а сын, росший без должного внимания, довольно далек от отца. Единственная поддержка и опора Смирнова в этой жизни — его невеста Марина (Снаткина), анестезиолог и замглавврача больницы, в которой они работают.
«Мне редко предлагают отрицательные роли, а здесь у меня как раз роль антагониста. Конечно, мне было интересно раскрыть и показать себя в другом амплуа. У моей героини, как бы это банально не звучало, сложная личная жизнь. К тому же, у нее есть некий порок, с которым она борется. Что это за порок пока сказать не могу — зритель увидит на экране. Она женщина неординарная и нестандартная», — рассказывает Анна Снаткина.
фото: Пресс-служба НТВ
История начинается с того, что на операционный стол к Смирнову попадает пациент: его жизнь удается спасти, но на следующий день он умирает. Пытаясь разобраться, что же послужило причиной смерти, врач оказывается в СИЗО по подозрению в убийстве, а после — в банде, которая противостоит рейдерскому захвату порта. Буквально за несколько дней у Смирнова происходит переоценка ценностей: принципы и идеалы, в которые он верил, терпят крах.
«Данный проект заинтересовал, с одной стороны, возможностью попробовать что-то новое, а с другой — амплитудой превращения моего героя. Человек может измениться всегда, нужно лишь постараться, – делится Кирилл Сафонов. — Особенность и отличительная черта моего персонажа заключается в золотой, но «холодной» голове – он уникальный профессионал, но никудышный человек. Мне самому интересно наблюдать за его перерождением».
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