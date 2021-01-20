«Острые козырьки» завершатся полнометражным фильмом

Вместо седьмого сезона «Острых козырьков», который должен был завершить эпопею о жизни семьи Шелби, создатели проекта снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает Deadline.
фото: К/ф «Острые козырьки»
«Пандемия изменила наши планы. Но должен сказать, что я изначально собирался завершить «Козырьки» фильмом. Так и произойдет», — рассказал шоураннер и сценарист сериала Стивен Найт.
Съемки шестого сезона стартовали в начале недели, 18 января. Из-за коронавируса они были заморожены практически на год. Подробности о сюжете пока держатся в секрете, однако Найт отметил, что фашизм пустит свои корни и действие развернется накануне Второй Мировой войны.
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