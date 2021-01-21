Со дня рождения кинодраматурга Валентина Ежова исполняется 100 лет

Валентин Иванович Ежов родился 21 января 1921 года в Самаре. Родители назвали его в честь героя оперы «Фауст». Когда мальчику было шесть лет, вместе с семьей он переехал в подмосковный город Озёры, затем — в столицу. По окончании 10 классов был призван в армию, а в 1940 году поступил в школу младших авиаспециалистов. После демобилизации в 1945-м подал заявления в два института — на сценарный факультет ВГИКа и на факультет русского языка и литературы в Московский областной пединститут. Два года параллельно обучался в обоих вузах. И в итоге выбрал ВГИК, где его преподавателями были Иосиф Маневич и Александр Довженко. Позднее Ежов сам стал профессором ВГИКа. И также руководил своей сценарной мастерской на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
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