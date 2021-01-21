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Со дня рождения кинодраматурга Валентина Ежова исполняется 100 лет

21 января
2021 год

Новости кино >>
21 января 2021
Со дня рождения кинодраматурга Валентина Ежова, написавшего сценарий военной драмы Григория Чухрая «Баллада о солдате», исполняется 100 лет.

Со дня рождения кинодраматурга Валентина Ежова исполняется 100 лет
фото: Журнал «Советский экран» № 6, 1981 год

Валентин Иванович Ежов родился 21 января 1921 года в Самаре. Родители назвали его в честь героя оперы «Фауст». Когда мальчику было шесть лет, вместе с семьей он переехал в подмосковный город Озёры, затем — в столицу. По окончании 10 классов был призван в армию, а в 1940 году поступил в школу младших авиаспециалистов. После демобилизации в 1945-м подал заявления в два института — на сценарный факультет ВГИКа и на факультет русского языка и литературы в Московский областной пединститут. Два года параллельно обучался в обоих вузах. И в итоге выбрал ВГИК, где его преподавателями были Иосиф Маневич и Александр Довженко. Позднее Ежов сам стал профессором ВГИКа. И также руководил своей сценарной мастерской на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Дебют в качестве кинодраматурга состоялся в 1954 году. За время своей карьеры он работал над картинами «Это сладкое слово — свобода!», «Дворянское гнездо», «Тридцать три», «Красные колокола», «Мужской разговор», «Сибириада». Перу Ежова совместно с Рустамом Ибрагимбековым принадлежит сценарий одного из лучших отечественных приключенческих лент — «Белое солнце пустыни». Всего по его сценариям поставлено более пятидесяти полнометражных и короткометражных фильмов. В разное время он сотрудничал с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Борис Барнет, Марк Донской, Лариса Шепитько, Анджей Вайда.

Смотреть онлайн фильмы по сценарию Валентина Ежова

Драматург скончался 8 мая 2004 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.
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персоны
Борис БарнетАнджей ВайдаГеоргий ДанелияАлександр ДовженкоМарк ДонскойВалентин ЕжовРустам ИбрагимбековИосиф МаневичГригорий ЧухрайЛариса Шепитько
фильмы
Баллада о солдатеБелое солнце пустыниДворянское гнездоКрасные колоколаМужской разговорСибириадаТридцать триЭто сладкое слово - свобода!

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