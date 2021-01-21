Столичные кинотеатры и театры разрешили заполнять на 50%

С 22 января максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы разрешили увеличить с 25% до 50% общей вместимости. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Мэра Москвы Сергея Собянина.
фото: gazeta.ru
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря. <...> Мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения», — сказано в сообщении.
Требование о ношении масок и перчаток сохраняется. Напомним, что в Москве допустимая заполняемость зала снизилась до 25% в середине ноября.
обсуждение >>