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Столичные кинотеатры и театры разрешили заполнять на 50%

21 января
2021 год

Новости кино >>
21 января 2021
С 22 января максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы разрешили увеличить с 25% до 50% общей вместимости. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Мэра Москвы Сергея Собянина.

Столичные кинотеатры и театры разрешили заполнять на 50%
фото: gazeta.ru

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря. <...> Мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения», — сказано в сообщении.

Требование о ношении масок и перчаток сохраняется. Напомним, что в Москве допустимая заполняемость зала снизилась до 25% в середине ноября.
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