Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В разработке находится мультсериал по мотивам «От заката до рассвета»

21 января
2021 год

Новости кино >>
21 января 2021
Режиссер «От заката до рассвета» Роберт Родригес занят новым проектом этой хоррор-франшизы. Сейчас в разработке находится анимационный сериал, сообщает GamesRadar.

В разработке находится мультсериал по мотивам «От заката до рассвета»
фото: К/ф «От заката до рассвета»

По словам Родригеса, мультсериал, скорее всего, пойдет по стопам сериала, который выходил с 2014 по 2016 годы, и продолжит исследовать мир ацтекских вампиров под другим углом вместо того, чтобы стать ремейком киноленты. Подробная информация о сюжете пока держится в секрете.

Первый фильм франшизы вышел в 1996-м, и сценарий для него написал Квентин Тарантино. По сюжету Сет Гекко и его жестокий брат Ричи разыскиваются ФБР и техасским рейнджером Фредди Гонсалесом за ограбление. После пересечения границы они решают отдохнуть в придорожном кабаке для дальнобойщиков, но как только наступает ночь, оказывается, что все обитатели бара — кровожадные вампиры.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Роберт РодригесКвентин Тарантино
фильмы
От заката до рассветаОт заката до рассвета

анонс

Скорбим

Галина Долматовская
20 января ушла из жизни режиссёр Галина Долматовская.
Ренита Григорьева
19 января ушла из жизни режиссёр Ренита Григорьева.
Виген Степанян
19 января ушёл из жизни актёр Виген Степанян.
Алимгазы Райнбеков
19 января ушёл из жизни актёр Алимгазы Райнбеков.
Хабибулло Абдуразаков
19 января ушёл из жизни актёр Хабибулло Абдуразаков.
Григорий Шустер
18 января ушёл из жизни актёр Григорий Шустер.

День рождения >>

Фархат Абдраимов
Сергей Белов
Владимир Епископосян
Андрей Кузнецов
Родион Нахапетов
Юрий Осипов
Николай Трофимов
Рустам Уразаев
Дмитрий Харатьян
Светлана Ходченкова
Ларс Айдингер
Робби Бенсон
Джина Дэвис
Альберто де Мендоса
Стив Ривз
Пол Скофилд
Мари Трентиньян
все родившиеся 21 января >>

Афиша кино >>

Девушка, подающая надежды
триллер
Великобритания, США, 2020
Душа
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Голос луны
комедия, приключения
Италия, Франция, 1989
Королевский гамбит
биография, драма, спортивный фильм
США, 2020
Секретные файлы: Над небесами
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2018
Астрал. Онлайн
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер
Россия, 2021
Небесный огонь
боевик
Китай, 2019
Птица в клетке. Заражение
драма, комедия, мелодрама, триллер
США, 2020
День города
комедия
Россия, 2020
Феллини и духи
биография, мистика
Италия, Франция, Бельгия, 2020
Чудо-женщина: 1984
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен