В разработке находится мультсериал по мотивам «От заката до рассвета»

По словам Родригеса, мультсериал, скорее всего, пойдет по стопам сериала, который выходил с 2014 по 2016 годы, и продолжит исследовать мир ацтекских вампиров под другим углом вместо того, чтобы стать ремейком киноленты. Подробная информация о сюжете пока держится в секрете.
Первый фильм франшизы вышел в 1996-м, и сценарий для него написал Квентин Тарантино. По сюжету Сет Гекко и его жестокий брат Ричи разыскиваются ФБР и техасским рейнджером Фредди Гонсалесом за ограбление. После пересечения границы они решают отдохнуть в придорожном кабаке для дальнобойщиков, но как только наступает ночь, оказывается, что все обитатели бара — кровожадные вампиры.
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