В разработке находится мультсериал по мотивам «От заката до рассвета»

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Столичные кинотеатры и театры разрешили заполнять на 50%

21 января

Со дня рождения кинодраматурга Валентина Ежова исполняется 100 лет

По его сценариям были поставлены «Баллада о солдате», «Белое солнце пустыни» и «Сибириада».