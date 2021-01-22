«Игра престолов» обзаведётся ещё одним приквелом

Кабельный канал HBO приступил к разработке ещё одного приквела «Игры престолов
», основанной на фэнтези-цикле Джорджа Р. Р. Мартина
«Песни Льда и Пламени
». Согласно Variety
, это будет адаптация «Повестей о Дунке и Эгге
».
Сборник из трёх новелл повествует о приключениях сэра Дункана Высокого (Дунк) и его оруженосца, молодого Эйгона V Таргариена (Эгг). Действие разворачивается за 90 лет до событий основной саги. Первая повесть была опубликована в 1998-м, а последняя — в 2010-м. В 2015-м все три повести Мартин объединил в книгу «Рыцарь семи королевств
». У грядущего сериала, находящегося на ранней стадии производства, пока нет команды.
Ранее стало известно
, что канал работает над десятисерийным приквелом «Дом дракона
», основанным на книге «Пламя и кровь
». Действие в нём разворачивается за 300 лет до событий оригинала и фокусируется на династии Таргариенов – от завоевания Семи Королевств Эйгоном до совершеннолетия короля Эйгона III, во время которого умерли последние драконы Таргариенов. Одна из ролей в телешоу досталась Пэдди Консидайну
. Выход запланирован на 2022 год.
От другого приквела — «Долгой ночи
» с Наоми Уоттс
, посвящённой дому Таргариенов, — HBO отказался
.
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