«Бриджертоны» вернутся к зрительницам со вторым сезоном

«Тонны гудят от последних сплетен, и поэтому для меня большая честь сообщить вам: "Бриджертоны" официально продлены на второй сезон. Надеюсь, вы сохранили бутылку ратафии по этому чудесному случаю», — говорится в сообщении Сплетницы эпохи Регентства, голос которой подарила Джули Эндрюс.
Уиселдаун также поведала, что съёмки второго сезона запланированы на ближайшую весну в Великобритании. Лорд Энтони Бриджертон, которого играет Джонатан Бэйли, «будет доминировать в светском сезоне», и продолжение будет сосредоточено на его романтических приключениях.
Сюжет телевизионной экранизации цикла романов Джулии Куинн разворачивается в 1813 году. В первом сезоне речь шла о Дафне Бриджертон (Фиби Дайневор), закрутившей роман с герцогом Гастингским (Реже-Жан Пейдж).
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