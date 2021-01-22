Не стало выдающегося французского каскадёра Реми Жюльена

Выдающийся французский мотоциклист и каскадёр Реми Жюльен
, поставивший трюки для ряда фильмов про Джеймса Бонда, стал новой жертвой COVID-19. Ему было 90 лет. Печальную новость сообщил телеканал BFM
со слов депутата Национального собрания от департамента Луаре Жан-Пьера Дора
.
Согласно политику, Жюльена госпитализировали несколько дней назад в реанимационное отделение больницы города Монтражи, принадлежащего департаменту Луаре, после заражения коронавирусом.
Реми Жюльен родился 14 апреля 1930 года в Сепуа. С юного возраста увлекался мотоспортом. В 1957-м стал чемпионом Франции по мотокроссу, после чего на него обратили внимание кинематографисты. В кино дебютировал в 1964-м как каскадёр в знаменитом «Фантомасе
», после которого его имя стало мелькать в большинстве фильмов, где требовались трюковые сцены с мотоциклами, автомобилями, лодками и другими транспортными средствами. Сотрудничал с Жан-Полем Бельмондо
, Аленом Делоном
, Луи де Фюнесом
и другими звёздами французского кино.
За свою жизнь успел поставить более 1,4 тыс. трюков в 222 фильмах и сериалах. Создал незабываемые трюковые сцены в картинах «Итальянская работа
», «Жизнь взаймы
», «Укол зонтиком
», «Профессионал
», «Только для ваших глаз
», «Осьминожка
», «Вид на убийство
», «Шина — королева джунглей
», «Искры из глаз
», «Золотой глаз
», «Такси 2
», «Код да Винчи
» и многих других. Его можно также увидеть в кадре как актёра в таких картинах, как «Большая прогулка
», «Босс
», «Кто?
» и «Весёлая Пасха
». Кроме того, в ряде кинолент он принимал участие в качестве второго режиссёра и ассистента режиссёра.
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