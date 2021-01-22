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Не стало выдающегося французского каскадёра Реми Жюльена

22 января
2021 год

Новости кино >>
22 января 2021
Выдающийся французский мотоциклист и каскадёр Реми Жюльен, поставивший трюки для ряда фильмов про Джеймса Бонда, стал новой жертвой COVID-19. Ему было 90 лет. Печальную новость сообщил телеканал BFM со слов депутата Национального собрания от департамента Луаре Жан-Пьера Дора.

Согласно политику, Жюльена госпитализировали несколько дней назад в реанимационное отделение больницы города Монтражи, принадлежащего департаменту Луаре, после заражения коронавирусом.


Реми Жюльен родился 14 апреля 1930 года в Сепуа. С юного возраста увлекался мотоспортом. В 1957-м стал чемпионом Франции по мотокроссу, после чего на него обратили внимание кинематографисты. В кино дебютировал в 1964-м как каскадёр в знаменитом «Фантомасе», после которого его имя стало мелькать в большинстве фильмов, где требовались трюковые сцены с мотоциклами, автомобилями, лодками и другими транспортными средствами. Сотрудничал с Жан-Полем Бельмондо, Аленом Делоном, Луи де Фюнесом и другими звёздами французского кино.

За свою жизнь успел поставить более 1,4 тыс. трюков в 222 фильмах и сериалах. Создал незабываемые трюковые сцены в картинах «Итальянская работа», «Жизнь взаймы», «Укол зонтиком», «Профессионал», «Только для ваших глаз», «Осьминожка», «Вид на убийство», «Шина — королева джунглей», «Искры из глаз», «Золотой глаз», «Такси 2», «Код да Винчи» и многих других. Его можно также увидеть в кадре как актёра в таких картинах, как «Большая прогулка», «Босс», «Кто?» и «Весёлая Пасха». Кроме того, в ряде кинолент он принимал участие в качестве второго режиссёра и ассистента режиссёра.
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№ 1
яч (Киев)   22.01.2021 - 15:56
эх да а вот если б не ковид жить бы ему еще лет... сто гг читать далее>>
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Не стало выдающегося французского каскадёра Реми Жюльена фотографии
Не стало выдающегося французского каскадёра Реми Жюльена фотографии
Не стало выдающегося французского каскадёра Реми Жюльена фотографии
Не стало выдающегося французского каскадёра Реми Жюльена фотографии
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