Не стало выдающегося французского каскадёра Реми Жюльена

анонс

Фильм «Не время умирать» выйдет осенью 2021 года

Леди Уиселдаун рассказала подробности о продолжении сериала Netflix, основанного на цикле романов Джулии Куинн.

«Бриджертоны» вернутся к зрительницам со вторым сезоном

22 января

«Игра престолов» обзаведётся ещё одним приквелом

Это будет адаптация «Повестей о Дунке и Эгге».