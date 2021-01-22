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«Одесский пароход» и «Триггер» отметили «Золотым орлом»

22 января
2021 год

Новости кино >>
22 января 2021
На «Мосфильме» проходит 19-я церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» – одной из немногих, которая отмечает создателей телесериалов.

«Одесский пароход» и «Триггер» отметили «Золотым орлом»
фото: Кадр из фильма "Одесский пароход"/пресс-служба ВГТРК

Так, в категории «Лучший телефильм или мини-сериал» (до 10 серий) победил «Одесский пароход», снятый режиссером Сергеем Урсуляком по текстам Михаила Жванецкого для канала «Россия-1».

Победа в номинации «Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)» досталась проекту Первого канала и продюсерской компании «Среда» «Триггер», снятый режиссером Дмитрием Тюриным.

«Одесский пароход» и «Триггер» отметили «Золотым орлом»
фото: Съемки сериала "Триггер"/пресс-служба Первого канала

Исполнитель главной роли в этом сериале Максим Матвеев также был отмечен призом за лучшую мужскую роль на телевидении. В женской актерской телекатегории победу одержала Светлана Немоляева, сыгравшая в сериале «Дипломат».
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«Одесский пароход» и «Триггер» отметили «Золотым орлом» фотографии
«Одесский пароход» и «Триггер» отметили «Золотым орлом» фотографии
«Одесский пароход» и «Триггер» отметили «Золотым орлом» фотографии
«Одесский пароход» и «Триггер» отметили «Золотым орлом» фотографии
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