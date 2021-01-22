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Юра Борисов и Ольга Озоллапиня получили «Золотого орла»

22 января
2021 год

Новости кино >>
22 января 2021
Актер Юра Борисов получил премию «Золотой орел» за главную роль в фильме «Калашников». Церемония вручения наград проходит в первом павильоне «Мосфильма».

Юра Борисов и Ольга Озоллапиня получили «Золотого орла»

Лучшей актрисой стала Ольга Озоллапиня, сыгравшая главную роль в картине «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, ранее признанной лучшим фильмом на Московском международном кинофестивале.

За роли второго плана наградили Александра Домогарова, сыгравшего в фильме «Союз спасения», получившего на данный момент большее количество статуэток «Золотого орла», и Марию Аронову за фильм «Лёд-2».
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