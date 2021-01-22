Юра Борисов и Ольга Озоллапиня получили «Золотого орла»

Актер Юра Борисов
получил премию «Золотой орел» за главную роль в фильме «Калашников
». Церемония вручения наград проходит в первом павильоне «Мосфильма».
Лучшей актрисой стала Ольга Озоллапиня
, сыгравшая главную роль в картине «Блокадный дневник
» Андрея Зайцева
, ранее признанной лучшим фильмом на Московском международном кинофестивале.
За роли второго плана наградили Александра Домогарова
, сыгравшего в фильме «Союз спасения
», получившего на данный момент большее количество статуэток «Золотого орла», и Марию Аронову
за фильм «Лёд-2
».
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