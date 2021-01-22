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«Золотого орла» за лучший фильм получил «Блокадный дневник»

22 января
2021 год

Новости кино >>
22 января 2021
Очередная, уже 19-я по счету, церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» на «Мосфильме» завершилась победой фильма Андрея Зайцева «Блокадный дневник», который ранее получил гран-при Московского международного кинофестиваля. За работу в этой же картине приз за лучшую женскую роль получила актриса Ольга Озоллапиня. Кроме того, картина также была отмечена наградой за лучший сценарий.

«Золотого орла» за лучший фильм получил «Блокадный дневник»

Лучшим режиссером при этом был признан Андрей Кончаловский за фильм «Дорогие товарищи!». Награду за него принял сын. Причем это был единственный «Золотой орел» у фильма, отправленного от России на «Оскар».

Большинство технических наград получил «Союз спасения», еще два претендента на лучший фильм – «Лед-2» и «Стрельцов» – были отмечены лишь одной статуэткой. За лучшую женскую роль награду получила Мария Аронова, сыгравшая в фильме «Лед-2», а за лучший монтаж – Александр Кошелев и Дмитрий Корабельников, работавшие над «Стрельцовым».

На премии «Золотой орел» традиционно вручают почетную награду. В этом году ее с формулировкой «За вклад в российский кинематограф» получила актриса, режиссер и сценарист Светлана Дружинина.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Лучший фильм – «Блокадный дневник» (читать рецензию)

«Дорогие товарищи!» (читать рецензию)
«Лёд-2» (читать рецензию)
«Союз спасения» (читать рецензию)
«Стрельцов» (читать рецензию)

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий) – «Одесский пароход» (читать рецензию)

«Дипломат»
«Магомаев» (читать рецензию)

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий) – «Триггер» (читать рецензию)

«Заступники» (читать рецензию)
«Ученица Мессинга»

Лучший неигровой фильм – «Пространство стиха: Борис Слуцкий», режиссер Виктор Ткачев

«Станиславский. Жажда жизни», режиссер Юлия Бобкова
«Шаман», режиссер Андрей Осипов

Лучший короткометражный фильм – One mango, please, режиссер Надежда Михалкова

«Конец войны», режиссер Сергей Рамз
«Сцены у моря», режиссер Оксана Дегтярева

Лучший анимационный фильм – «Хозяйка медной горы», режиссер Дмитрий Геллер

«Белка и Стрелка. Карибская тайна», режиссер Инна Евланникова
«Иван Царевич и Серый волк-4», режиссер Константин Феоктистов

Лучшая режиссерская работа – Андрей Кончаловский – «Дорогие товарищи!»

Андрей Зайцев – «Блокадный дневник»
Жора Крыжовников – «Лёд-2»

Лучший сценарий – Андрей Зайцев – «Блокадный дневник»

Андрей Кончаловский, Елена Киселева – «Дорогие товарищи!»
Никита Высоцкий, Олег Маловичко – «Союз спасения»

Лучшая женская роль в кино – Ольга Озоллапиня, «Блокадный дневник»

Юлия Высоцкая, «Дорогие товарищи!»
Стася Милославская, «Стрельцов»


Лучшая женская роль на телевидении – Светлана Немоляева, «Дипломат»

Чулпан Хаматова, «Зулейха открывает глаза»
Татьяна Чердынцева, «Ученица Мессинга»

Лучшая мужская роль в кино – Юра Борисов – «Калашников»

(читать интервью)
Максим Матвеев – «Союз спасения»
Александр Петров – «Стрельцов»

Лучшая мужская роль на телевидении – Максим Матвеев, «Триггер»

Александр Лазарев, «Дипломат»
Юрий Беляев, «Ученица Мессинга»

Лучшая женская роль второго плана – Мария Аронова, «Лёд-2»

Надежда Михалкова, «Лёд-2»
Софья Эрнст, «Союз спасения»

Лучшая мужская роль второго плана – Александр Домогаров, «Союз спасения»

Иван Колесников, «Союз спасения»
Александр Яценко, «Стрельцов»

Лучшая операторская работа – Игорь Гринякин, «Союз спасения»


Михаил Милашин, «На острие»
Фаттах Морад Абдель, «Стрельцов»

Лучшая работа художника-постановщика – Сергей Агин, «Союз спасения»

Ирина Очина, «Дорогие товарищи!»
Сергей Тырин, «Стрельцов»

Лучшая работа художника по костюмам – Екатерина Шапкайц, «Союз спасения»

Екатерина Химичева, «Блокадный дневник»
Владимир Никифоров и Наталья Сидицкая, «Стрельцов»

Лучшая музыка к фильму – Юрий Потеенко, «Доктор Лиза»

Дмитрий Емельянов, «Союз спасения»
Савва Розанов, «Стрельцов»

Лучший монтаж фильма – Александр Кошелев и Дмитрий Корабельников, «Стрельцов»

Александр Кошелев и Екатерина Пивнева, «На острие»
Илья Лебедев, «Союз спасения»

Лучшая работа звукорежиссера – Павел Дореули, «Союз спасения»

Александр Феденев, «На острие»
Павел Дореули, «Стрельцов»

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам – Татьяна Вавилова, «Союз спасения»

Наталия Крымская, «Блокадный дневник»
Екатерина Шахворостова, «Вторжение»

Лучшие визуальные эффекты – Film Direction FX, «Союз спасения»

Main Road Post, «Вратарь Галактики»
Main Road Post, «Вторжение»

Лучший зарубежный фильм в российском прокате – «1917», UPI

«Пиноккио», «Вольга»
«Фассбиндер», «Ракета Релизинг»
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