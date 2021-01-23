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Дэвиду Патрику Келли исполнилось 70 лет

23 января
2021 год

Новости кино >>
23 января 2021
Сегодня, 23 января, исполнилось 70 лет американскому актёру кино, телевидения и театра, музыканту и обладателю чёрного пояса по карате Дэвиду Патрику Келли, запомнившемуся зрителям по ролям в фильмах «Ворон», «Воины», «Коммандо» и по образу Джерри Хорна в культовом сериале Дэвида Линча «Твин Пикс».

Дэвиду Патрику Келли исполнилось 70 лет
фото: nytimes.com

Будущий мастер эпизода родился 23 января 1951 года в Детройте, штат Мичиган, в большой семье Маргарет Мёрфи и Роберта Келли-старшего, состоявшей из семи детей. Учился в Старшей Школе Бишопа Галлахера. Окончил Университет Детройт Мерси. Ученик Марселя Марсо.

Кинодебют актёра состоялся в 1979-м, когда он исполнил роль антагониста Лютера в культовом фильме Уолтера Хилла «Воины». С открывшим его режиссёром впоследствии сотрудничал в фильмах «48 часов» и «Герой-одиночка». Снимался у Вима ВендерсаХэммет»), Джозефа РубенаВидение»), Марка Л. Лестера («Коммандо»), Артура ПеннаПенн и Теллер убиты»), Алекса Пройаса («Ворон»), Дэвида О. РасселлаНе будите спящую собаку»), Абеля ФеррарыПохороны») и Клинта ИствудаФлаги наших отцов»). В 1990-м появился сразу в двух творениях Дэвида Линча — картине «Дикие сердцем» и сериале «Твин Пикс», который принёс ему мировую известность. В новом веке он вернулся к образу Джерри в третьем сезоне телешоу. Неоднократно появлялся в фильмах Спайка ЛиМалкольм Икс», «Круклин», «Чирак»).

Дэвиду Патрику Келли исполнилось 70 лет
фото: с Арнольдом Шварценеггером на съёмках фильма «Коммандо»

Всего на счету Дэвида Патрика Келли более 70 ролей в кино и на телевидении. Его можно увидеть в сериалах «Сказки тёмной стороны», «Полиция Майами: Отдел нравов», «Детективное агентство "Лунный свет"», «Закон и порядок», «Сплетница» и «Наследники», а также в двух первых частях «Джона Уика». Подарил свой голос одному из персонажей анимационного сериала «Сказки Дж.Дж. Виллара» и засветился в игре Ripper. Обладатель приза Бруклинского кинофестиваля ужасов за роль в хоррор-боевике «Ветераны зарубежных войн».

Помимо работы в кино и на телевидении, часто появляется на театральной сцене и занимается музыкой. Умеет играть на гитаре и мандолине. В 2005-м в картине «Любовь и сигареты» прозвучала песня, исполненная Дэвидом — Banks Of The Ohio. В мае 2008-го выпустил сольный альбом David Patrick Kelly: Rip Van Boy Man. Женат на актрисе Джулиане Фрэнсис, у них подрастает дочь Маргарет Джейн Келли.
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