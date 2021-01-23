Дэвиду Патрику Келли исполнилось 70 лет

Сегодня, 23 января, исполнилось 70 лет американскому актёру кино, телевидения и театра, музыканту и обладателю чёрного пояса по карате Дэвиду Патрику Келли, запомнившемуся зрителям по ролям в фильмах «Ворон», «Воины», «Коммандо» и по образу Джерри Хорна в культовом сериале Дэвида Линча «Твин Пикс».
Будущий мастер эпизода родился 23 января 1951 года в Детройте, штат Мичиган, в большой семье Маргарет Мёрфи и Роберта Келли-старшего, состоявшей из семи детей. Учился в Старшей Школе Бишопа Галлахера. Окончил Университет Детройт Мерси. Ученик Марселя Марсо.
Помимо работы в кино и на телевидении, часто появляется на театральной сцене и занимается музыкой. Умеет играть на гитаре и мандолине. В 2005-м в картине «Любовь и сигареты» прозвучала песня, исполненная Дэвидом — Banks Of The Ohio. В мае 2008-го выпустил сольный альбом David Patrick Kelly: Rip Van Boy Man. Женат на актрисе Джулиане Фрэнсис, у них подрастает дочь Маргарет Джейн Келли.
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