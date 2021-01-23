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Мишель Пфайффер назначили «Первой леди»

23 января
2021 год

Новости кино >>
23 января 2021
Мишель Пфайффер сыграет в антологии канала Showtime «Первая леди» (The First Lady) Бетти Форд, супругу 38-го президента США Джеральда Форда, уверяет Variety.

Мишель Пфайффер назначили «Первой леди»
фото: screenrant.com

Сериал расскажет о жизни в восточном крыле Белого дома, где находится офис Первой леди и где так же, как и в западном крыле, принимаются важные исторические решения. В первом сезоне создатели сериала расскажут не только про Бетти Форд, но и про Элеонору Рузвельт и Мишель Обаму, чей образ воплотит Виола Дэвис. На роль Рузвельт актрису пока не нашли.

Сценаристом и шоураннером проекта стал Аарон Кули. Дэвис также выступит исполнительным продюсером. Режиссёрское кресло займёт Сюзанна Бир.
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