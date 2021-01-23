Мишель Пфайффер назначили «Первой леди»

Мишель Пфайффер
сыграет в антологии канала Showtime «Первая леди
» (The First Lady) Бетти Форд
, супругу 38-го президента США Джеральда Форда
, уверяет Variety
.
Сериал расскажет о жизни в восточном крыле Белого дома, где находится офис Первой леди и где так же, как и в западном крыле, принимаются важные исторические решения. В первом сезоне создатели сериала расскажут не только про Бетти Форд, но и про Элеонору Рузвельт
и Мишель Обаму
, чей образ воплотит Виола Дэвис
. На роль Рузвельт актрису пока не нашли.
Сценаристом и шоураннером проекта стал Аарон Кули
. Дэвис также выступит исполнительным продюсером. Режиссёрское кресло займёт Сюзанна Бир
.
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