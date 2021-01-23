Эй Мартинес составит компанию Джейку Джилленхолу и Эйсе Гонсалес в «Скорой помощи» Майкла Бэя

Объявлен актёрский состав нового боевика Майкла Бэя
«Скорая помощь
» (Ambulance). Согласно Deadline
, в картине сыграют Джейк Джилленхол
, Яхья Абдул-Матин II
, Эйса Гонсалес
, Гарретт Диллахант
, Эй Мартинес
, Кир О'Доннелл
и Моусес Ингрэм
.
Крис Федак
написал сценарий на основе датского триллера 2005 года. По сюжету два брата совершают грабеж, чтобы получить деньги для операции, которая поможет спасти их мать от смерти. Но план терпит неудачу, и полицейские блокируют автомобиль братьев, а потому они угоняют санитарную машину с умирающим пациентом и молодым специалистом больницы.
Картину планируют выпустить 18 февраля 2022 года.
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