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Гай Ричи позвал Хью Гранта в шпионский триллер «Пять глаз»

23 января
2021 год

Новости кино >>
23 января 2021
Хью Грант может вновь поработать с Гаем Ричи. Если переговоры завершатся успехом, актёр присоединится к Джейсону Стэтэму в шпионском триллере «Пять глаз» (Five Eyes), уточняет Deadline.


По сюжету агент МИ-6 Орсон Фортуна (Стэтэм), завербованный международной разведывательной службой Five Eyes, должен найти и остановить поставщиков смертоносного оружия, которое угрожает всему человечеству.

Ранее в фильм записались Джош Хартнетт, Обри Плаза и Кэри Элвис. Сценарий написали Марн Дэвис и Айван Аткинсон, работавшие с Ричи над «Джентльменами». Съёмки уже идут полным ходом в Катаре и Турции.
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