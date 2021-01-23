Гай Ричи позвал Хью Гранта в шпионский триллер «Пять глаз»

Хью Грант
может вновь поработать с Гаем Ричи
. Если переговоры завершатся успехом, актёр присоединится к Джейсону Стэтэму
в шпионском триллере «Пять глаз
» (Five Eyes), уточняет Deadline
.
По сюжету агент МИ-6 Орсон Фортуна (Стэтэм), завербованный международной разведывательной службой Five Eyes, должен найти и остановить поставщиков смертоносного оружия, которое угрожает всему человечеству.
Ранее в фильм записались Джош Хартнетт
, Обри Плаза
и Кэри Элвис
. Сценарий написали Марн Дэвис
и Айван Аткинсон
, работавшие с Ричи над «Джентльменами
». Съёмки уже идут полным ходом в Катаре и Турции.
обсуждение >>