Джейсон Сигел помогает Дакоте Джонсон справиться с болезнью в трейлере драмы «Друзья навсегда»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный трейлер жизнеутверждающей драмы «Друзья навсегда
» режиссера Габриэлы Каупертвэйт
(«Чёрный плавник
»).
По сюжету, узнав о том, что его неизлечимо больной жене осталось жить полгода, мужчина принимает помощь и поддержку от лучшего друга, который временно переезжает к ним домой. Но его вклад в жизнь семьи оказывается намного больше, чем можно было представить.
Главные роли в картине сыграли Дакота Джонсон
, Кэйси Аффлек
, Джейсон Сигел
, Гвендолин Кристи
, Черри Джонс
, Ана О’Райли
, Мариэль Эйснер
, Виолет Макгроу
, Рид Дайамонд
, Азита Ганизада
и другие.
В российский прокат фильм-участник международного кинофестиваля в Торонто «Друзья навсегда» выйдет уже 25 февраля
.
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