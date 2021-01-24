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Джейсон Сигел помогает Дакоте Джонсон справиться с болезнью в трейлере драмы «Друзья навсегда»

24 января
2021 год

Новости кино >>
24 января 2021
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный трейлер жизнеутверждающей драмы «Друзья навсегда» режиссера Габриэлы КаупертвэйтЧёрный плавник»).



По сюжету, узнав о том, что его неизлечимо больной жене осталось жить полгода, мужчина принимает помощь и поддержку от лучшего друга, который временно переезжает к ним домой. Но его вклад в жизнь семьи оказывается намного больше, чем можно было представить.

Джейсон Сигел помогает Дакоте Джонсон справиться с болезнью в трейлере драмы «Друзья навсегда»

Главные роли в картине сыграли Дакота Джонсон, Кэйси Аффлек, Джейсон Сигел, Гвендолин Кристи, Черри Джонс, Ана О’Райли, Мариэль Эйснер, Виолет Макгроу, Рид Дайамонд, Азита Ганизада и другие.

В российский прокат фильм-участник международного кинофестиваля в Торонто «Друзья навсегда» выйдет уже 25 февраля.
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Джейсон Сигел помогает Дакоте Джонсон справиться с болезнью в трейлере драмы «Друзья навсегда» фотографии
Джейсон Сигел помогает Дакоте Джонсон справиться с болезнью в трейлере драмы «Друзья навсегда» фотографии
Джейсон Сигел помогает Дакоте Джонсон справиться с болезнью в трейлере драмы «Друзья навсегда» фотографии
Джейсон Сигел помогает Дакоте Джонсон справиться с болезнью в трейлере драмы «Друзья навсегда» фотографии
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