Бри Ларсон займется наукой

Действие ленты разворачивается в начале 1960-х. Главная героиня Элизабет Зотт (Ларсон) мечтает стать ученой, но живет под постоянным давлением общества, которое считает, что место женщины — на кухне. Будучи беременной, она теряет работу и соглашается вести кулинарное шоу. Теперь Элизабет наставляет женщин и мужчин с экранов телевизоров, однако всеми силами пытается продолжить свою карьеру в научной сфере.
За сценарий отвечает Сюзанна Грант, работавшая над драмой «Эрин Брокович». В основу сюжета лег дебютный роман писательницы и научного редактора Бонни Гармус, который будет опубликован в 2022 году.
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