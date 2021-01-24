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Бри Ларсон займется наукой

24 января
2021 год

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24 января 2021
Обладательница «Оскара» Бри Ларсон, известная по фильмам «Комната» и «Капитан Марвел», сыграет в сериале «Уроки химии» (Lessons in Chemistry) для Apple TV, сообщает Variety.

Бри Ларсон займется наукой
фото: decider.com

Действие ленты разворачивается в начале 1960-х. Главная героиня Элизабет Зотт (Ларсон) мечтает стать ученой, но живет под постоянным давлением общества, которое считает, что место женщины — на кухне. Будучи беременной, она теряет работу и соглашается вести кулинарное шоу. Теперь Элизабет наставляет женщин и мужчин с экранов телевизоров, однако всеми силами пытается продолжить свою карьеру в научной сфере.

За сценарий отвечает Сюзанна Грант, работавшая над драмой «Эрин Брокович». В основу сюжета лег дебютный роман писательницы и научного редактора Бонни Гармус, который будет опубликован в 2022 году.
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