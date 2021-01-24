Настасья Кински отмечает юбилей

Настасья Аглая Накшиньски родилась 24 января 1961 года в Западном Берлине. Она росла в семье немецкого актера Клауса Кински (Накшиньски) и его второй жены — продавщицы Рут Бриджит Токи. Отец назвал Настасью в честь героини романа Достоевского «Идиот», и позднее она взяла себе его псевдоним.
Кинодебют состоялся в фильме Вима Вендерса «Ложное движение», который вышел на экраны в 1975 году. Режиссер увидел, как Настасья танцевала с подругами в ночном клубе, после чего предложил ей роль. В этой картине по мотивам романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» она еще играла под своей настоящей фамилией. Ее первой англоязычной лентой стал хоррор британской студии Hammer Film «Дитя Сатаны» с Кристофером Ли. В числе знаменитых партнеров по съемочной площадке также был Марчелло Мастроянни, с которым актриса сыграла в драме «Такая, как ты есть».
В 1976 году Кински познакомилась с режиссером Романом Полански. Он предложил ей пройти курсы актерского мастерства в студии Ли Страсберга. В конце 1970-х Полански начал экранизацию романа Томаса Харди «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» и пригласил Настасью. Для подготовки к съемкам она провела несколько месяцев в английском графстве Дорсет и в Национальном театре Лондона, чтобы приобрести правильное произношение и избавиться от своего акцента. Эта роль принесла актрисе «Золотой глобус» и вывела ее на мировой уровень.
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