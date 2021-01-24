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Настасья Кински отмечает юбилей

24 января
2021 год

Новости кино >>
24 января 2021
Немецкая актриса Настасья Кински, сыгравшая свои наиболее яркие роли в фильмах «Тэсс» Романа Полански и «Париж, Техас» Вима Вендерса, отмечает юбилей. Ей исполняется 60 лет.

Настасья Кински отмечает юбилей
фото: К/ф "Тэсс"

Настасья Аглая Накшиньски родилась 24 января 1961 года в Западном Берлине. Она росла в семье немецкого актера Клауса Кински (Накшиньски) и его второй жены — продавщицы Рут Бриджит Токи. Отец назвал Настасью в честь героини романа Достоевского «Идиот», и позднее она взяла себе его псевдоним.

Кинодебют состоялся в фильме Вима Вендерса «Ложное движение», который вышел на экраны в 1975 году. Режиссер увидел, как Настасья танцевала с подругами в ночном клубе, после чего предложил ей роль. В этой картине по мотивам романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» она еще играла под своей настоящей фамилией. Ее первой англоязычной лентой стал хоррор британской студии Hammer Film «Дитя Сатаны» с Кристофером Ли. В числе знаменитых партнеров по съемочной площадке также был Марчелло Мастроянни, с которым актриса сыграла в драме «Такая, как ты есть».

В 1976 году Кински познакомилась с режиссером Романом Полански. Он предложил ей пройти курсы актерского мастерства в студии Ли Страсберга. В конце 1970-х Полански начал экранизацию романа Томаса Харди «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» и пригласил Настасью. Для подготовки к съемкам она провела несколько месяцев в английском графстве Дорсет и в Национальном театре Лондона, чтобы приобрести правильное произношение и избавиться от своего акцента. Эта роль принесла актрисе «Золотой глобус» и вывела ее на мировой уровень.

Настасья Кински отмечает юбилей
фото: tagesspiegel.de

После «Тэсс» фильмографию Кински пополнили «От всего сердца» Френсиса Форда Копполы, где она сыграла цирковую канатоходку, фильм ужасов «Люди-кошки» Пола Шредера, «На виду» Джеймса Тобака с Рудольфом Нуриевым и драма «Возлюбленные Марии» Андрея Кончаловского по мотивам рассказа Андрея Платонова.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов актриса выбирала преимущественно итальянские киноленты. Также снялась в советско-швейцарском фильме «Униженные и оскорбленные» по роману Достоевского. А в 1993-м в третий раз сыграла у Вима Вендерса в картине «Небо над Берлином 2». С середины 2000-х Настасья Кински перестала сниматься в кино. В числе последних картин с ее участием — «Что скрывает прошлое», «Прогулка по городу», «Найденный рай», «Опасные связи», «Точная копия».
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персоны
Вим ВендерсКлаус КинскиНастасья КинскиАндрей КончаловскийФрэнсис Форд КопполаКристофер ЛиМарчелло МастроянниРудольф НуриевРоман ПоланскиДжеймс ТобакПол ШредерАндрей Эшпай (II)
фильмы
Внутренняя империяВозлюбленные МарииДочь для дьяволаЛожное движениеЛюди-кошкиНа видуНайденный райНебо над Берлином 2Опасные связиПариж, ТехасПрогулка по городуТакая, как ты естьТочная копияТэссУниженные и оскорблённыеЧто скрывает прошлое

фотографии >>
Настасья Кински отмечает юбилей фотографии
Настасья Кински отмечает юбилей фотографии
Настасья Кински отмечает юбилей фотографии
Настасья Кински отмечает юбилей фотографии
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