Веру Панфилову преследует экс-девушка её жениха в трейлере хоррора «Бывшая»

В сети появился трейлер хоррора «Бывшая
» режиссера Евгения Пузыревского
(«Она сердится
») и продюсеров Владислава Северцева
(«Пиковая дама: Черный обряд
»), Дмитрия Литвинова
(«Невеста
»), Давида Кочарова
(«Мертвые души
») и Олега Туманова
(«Разговорник
»).
История о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но интернет заставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого ее жениха. Из-за них ее жизнь превращается в кошмар.
«Это уже третий кинотеатральный проект IVI Originals и первый хоррор нашего производства. Не знаю, почему раньше до этого никто не догадался, но, согласитесь, «Бывшая» — отличное название для фильма ужасов
», — рассказывает Давид Кочаров, генеральный продюсер сервиса IVI.
История «Бывшей» возникла по итогам сценарного конкурса, который несколько лет назад затеяли продюсеры Дмитрий Литвинов и Владислав Северцев. Идею «Бывшей» прислали Петр Точилин
и Вероника Возняк
, но в помощь начинающим хоррормейкерам для сценария был призван Владимир Батрамеев
, работавший над такими популярными сериалам, как «Карпов
» и «Пятницкий
», а также над новогодней комедией Василия Сигарева
«Страна ОЗ
».
«Проект нас привлек своей актуальностью. С одной стороны, проблема взаимоотношений с бывшими, расставания – это история, интересная во все времена. Причем мало у кого есть действительно приятные воспоминания о своих экс-партнерах, есть даже также выражение «месть бывших», которое по своей коннотации очень подходит для нашего жанра
», – говорит продюсер фильма Дмитрий Литвинов.
Главные роли в фильме сыграли Константин Белошапка
, Вера Панфилова
, Сергей Двойников
, Екатерина Шумакова
, Елена Морозова
, Владимир Селезнёв
и другие.
«Мне было интересно поработать в этом жанре, попробовать себя, потому что я категорически не смотрю ужасы – не могу, очень восприимчива
, — поделилась актриса Вера Панфилова, — В детстве сестра мне поставила посмотреть фильм «Оно», а в школе я сходила в кинотеатр «Ролан» на «Звонок», и вот эти два фильма определили мои отношения с этим жанром. Я не могла долгое время мыться с закрытой дверью в ванной, или мне было тревожно находиться в помещении с телевизорами, водные стоки тоже включали тревожность. В общем, я пошла в этот жанр для того, чтобы познакомиться с ним изнутри и проработать внутренние страхи
».
Визуальная составляющая «Бывшей» стала одной из самых сильных сторон этого мистического хоррора. За нее отвечал опытный Денис Аларкон-Рамирес
, ответственный не только за стильную экранизацию классики Достоевского «Бесы
» в одноименном сериале, но и за независимый проект одного из самых ярких молодых режиссеров Ивана И.Твердовского «Подбросы
», за который Аларкон получил в 2018 году приз фестиваля «Кинотавр». Над картиной также работал один из лучших российских художников-постановщиков, обладатель премий «Ника» и «Золой орел» Сергей Иванов
, участвовавший в создании картин «Сталинград
» и «Анна Каренина
».
Хоррор «Бывшая» выйдет в кино 11 марта
.
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