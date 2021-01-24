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Веру Панфилову преследует экс-девушка её жениха в трейлере хоррора «Бывшая»

24 января
2021 год

Новости кино >>
24 января 2021
В сети появился трейлер хоррора «Бывшая» режиссера Евгения ПузыревскогоОна сердится») и продюсеров Владислава СеверцеваПиковая дама: Черный обряд»), Дмитрия ЛитвиноваНевеста»), Давида КочароваМертвые души») и Олега ТумановаРазговорник»).


История о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но интернет заставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого ее жениха. Из-за них ее жизнь превращается в кошмар.

«Это уже третий кинотеатральный проект IVI Originals и первый хоррор нашего производства. Не знаю, почему раньше до этого никто не догадался, но, согласитесь, «Бывшая» — отличное название для фильма ужасов», — рассказывает Давид Кочаров, генеральный продюсер сервиса IVI.

Веру Панфилову преследует экс-девушка её жениха в трейлере хоррора «Бывшая»

История «Бывшей» возникла по итогам сценарного конкурса, который несколько лет назад затеяли продюсеры Дмитрий Литвинов и Владислав Северцев. Идею «Бывшей» прислали Петр Точилин и Вероника Возняк, но в помощь начинающим хоррормейкерам для сценария был призван Владимир Батрамеев, работавший над такими популярными сериалам, как «Карпов» и «Пятницкий», а также над новогодней комедией Василия Сигарева «Страна ОЗ».

«Проект нас привлек своей актуальностью. С одной стороны, проблема взаимоотношений с бывшими, расставания – это история, интересная во все времена. Причем мало у кого есть действительно приятные воспоминания о своих экс-партнерах, есть даже также выражение «месть бывших», которое по своей коннотации очень подходит для нашего жанра», – говорит продюсер фильма Дмитрий Литвинов.

Веру Панфилову преследует экс-девушка её жениха в трейлере хоррора «Бывшая»

Главные роли в фильме сыграли Константин Белошапка, Вера Панфилова, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова, Елена Морозова, Владимир Селезнёв и другие.

«Мне было интересно поработать в этом жанре, попробовать себя, потому что я категорически не смотрю ужасы – не могу, очень восприимчива, — поделилась актриса Вера Панфилова, — В детстве сестра мне поставила посмотреть фильм «Оно», а в школе я сходила в кинотеатр «Ролан» на «Звонок», и вот эти два фильма определили мои отношения с этим жанром. Я не могла долгое время мыться с закрытой дверью в ванной, или мне было тревожно находиться в помещении с телевизорами, водные стоки тоже включали тревожность. В общем, я пошла в этот жанр для того, чтобы познакомиться с ним изнутри и проработать внутренние страхи».

Веру Панфилову преследует экс-девушка её жениха в трейлере хоррора «Бывшая»

Визуальная составляющая «Бывшей» стала одной из самых сильных сторон этого мистического хоррора. За нее отвечал опытный Денис Аларкон-Рамирес, ответственный не только за стильную экранизацию классики Достоевского «Бесы» в одноименном сериале, но и за независимый проект одного из самых ярких молодых режиссеров Ивана И.Твердовского «Подбросы», за который Аларкон получил в 2018 году приз фестиваля «Кинотавр». Над картиной также работал один из лучших российских художников-постановщиков, обладатель премий «Ника» и «Золой орел» Сергей Иванов, участвовавший в создании картин «Сталинград» и «Анна Каренина».

Хоррор «Бывшая» выйдет в кино 11 марта.
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Веру Панфилову преследует экс-девушка её жениха в трейлере хоррора «Бывшая» фотографии
Веру Панфилову преследует экс-девушка её жениха в трейлере хоррора «Бывшая» фотографии
Веру Панфилову преследует экс-девушка её жениха в трейлере хоррора «Бывшая» фотографии
Веру Панфилову преследует экс-девушка её жениха в трейлере хоррора «Бывшая» фотографии
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