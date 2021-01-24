Джим Гэффиган присоединился к Джуду Лоу в новой экранизации «Питера Пэна»

Американский актер и комик Джим Гэффиган
(«Тесла
», «Опасная авантюра
») пополнил актерский состав фильма Disney «Питер и Венди
», в основу которого легла сказочная повесть Джеймса Барри, сообщает The Wrap
.
Гэффиган исполнит роль мистера Сми — верного помощника капитана Крюка, чей образ воплотит Джуд Лоу
. Питера и Венди сыграют Александр Молони
и Эвер Андерсон
, старшая дочь Миллы Йовович
. Также в ленте задействована Яра Шахиди
(Динь-Динь).
Фильм расскажет о приключениях мальчика, который отказывается взрослеть. Режиссерское кресло займет Дэвид Лоури
(«Пит и его дракон
»). Съемки могли стартовать в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии.
обсуждение >>