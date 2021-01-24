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Джим Гэффиган присоединился к Джуду Лоу в новой экранизации «Питера Пэна»

24 января
2021 год

Новости кино >>
24 января 2021
Американский актер и комик Джим ГэффиганТесла», «Опасная авантюра») пополнил актерский состав фильма Disney «Питер и Венди», в основу которого легла сказочная повесть Джеймса Барри, сообщает The Wrap.

Джим Гэффиган присоединился к Джуду Лоу в новой экранизации «Питера Пэна»

Гэффиган исполнит роль мистера Сми — верного помощника капитана Крюка, чей образ воплотит Джуд Лоу. Питера и Венди сыграют Александр Молони и Эвер Андерсон, старшая дочь Миллы Йовович. Также в ленте задействована Яра Шахиди (Динь-Динь).

Фильм расскажет о приключениях мальчика, который отказывается взрослеть. Режиссерское кресло займет Дэвид ЛоуриПит и его дракон»). Съемки могли стартовать в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии.
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