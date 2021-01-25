«Пугало» Дмитрия Давыдова отметили на кинофестивале в Норвегии

Якутская картина «Пугало
» режиссера Дмитрия Давыдова
получила премию «Вера в кино» на норвежском фестивале Tromsø Internasjonale Filmfestival
(TIFF), сообщается на сайте
правительства Якутии.
Премия присуждается фильмам, побуждающим к размышлениям о месте религии в обществе и жизни людей. Она была учреждена в 2017 году, а сам фестиваль в Тромсё проводится с 1991-го. Это один из крупнейших смотров в Северной Европе.
«Пугало» рассказывает про знахарку-отшельницу, которая помогает местным жителям, далеко не балующим ее уважением и любовью, бороться со смертельными болезнями. Только вот со своей душевной раной сама она справиться вряд ли сможет. Женщина знает, что дар когда-нибудь ее погубит, но продолжает быть для людей единственным шансом на спасение.
Образ знахарки воплотила якутская актриса и этнопевица Валентина Романова-Чыскыырай
. За свой дебют она получила приз за лучшую женскую роль на 31-м «Кинотавре», а фильм завоевал гран-при смотра.
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