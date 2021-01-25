«Перевал Дятлова», «Чики» и «Псих» поборются за звание лучшего интернет-сериала

Третья национальная премия в области веб-индустрии объявила список номинантов. За победу в разных категориях будут бороться более 150 российских интернет-проектов, премьера которых состоялась с ноября 2019 по декабрь 2020 года.
«2020 год навсегда останется годом онлайна — мы были вынуждены перенести практически всю нашу жизненную активность в окно монитора, в онлайн-формат. И мы видим, как на это откликнулась индустрия: проектов стало больше, они стали разнообразнее и по жанру, и по подаче. Мне кажется, нам удалось собрать все, что происходило в русском интернете в предыдущем году, и картина получилась впечатляющая. Дальше — профессионалы индустрии проголосуют и выберут лучших», — отметил генпродюсер премии Антон Калинкин.
Торжественная церемония вручения наград пройдет 5 февраля в Москве. В этот день также состоится третий международный веб-маркет, в котором традиционно принимают участие российские и иностранные представители индустрии.
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