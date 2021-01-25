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«Перевал Дятлова», «Чики» и «Псих» поборются за звание лучшего интернет-сериала

25 января
2021 год

Новости кино >>
25 января 2021
Третья национальная премия в области веб-индустрии объявила список номинантов. За победу в разных категориях будут бороться более 150 российских интернет-проектов, премьера которых состоялась с ноября 2019 по декабрь 2020 года.

«Перевал Дятлова», «Чики» и «Псих» поборются за звание лучшего интернет-сериала
фото: К/ф «Перевал Дятлова»

Из-за рекордного количества заявок веб-сериалы, представленные на открытых площадках, были выделены в отдельную категорию. В числе номинантов — «Исчезающие истории» Олега Агейчева, первый интернет-сериал актрисы Ян Гэ «Выйти нельзя остаться», драмеди «Естественный отбор», анимационный веб «Последние дни треша», «Алиса» с Ириной Горбачевой и Никитой Кукушкиным, комедийное шоу «Внутри Лапенко» и другие работы.

Категория «Лучший интернет-сериал» (хронометраж серии более 24 минут) представлена такими проектами, как «Чики», «Перевал Дятлова», «Мертвые души», «Псих», «Шерлок в России», «Территория», «Обычная женщина», «Хороший человек», «Игра на выживание», «Колл-центр», «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Новенький».

«Перевал Дятлова», «Чики» и «Псих» поборются за звание лучшего интернет-сериала
фото: К/ф «257 причин, чтобы жить»

За звание лучшего интернет-сериала хронометражем до 24 минут поборются «Нежность» Анны Меликян, второй сезон «Трудных подростков», драмеди «257 причин, чтобы жить», отмеченная на фестивале Canneseries, криминальная комедия «Zakon i Besporyadok», вертикальный скринлайф Ивана Петухова «Взаперти», проект Семена Слепакова «Окаянные дни», комедийный сериал Гарика Харламова «Зона комфорта», первый в России онлайн-ситком #СидЯдома, «Чума!» и другие.

«2020 год навсегда останется годом онлайна — мы были вынуждены перенести практически всю нашу жизненную активность в окно монитора, в онлайн-формат. И мы видим, как на это откликнулась индустрия: проектов стало больше, они стали разнообразнее и по жанру, и по подаче. Мне кажется, нам удалось собрать все, что происходило в русском интернете в предыдущем году, и картина получилась впечатляющая. Дальше — профессионалы индустрии проголосуют и выберут лучших», — отметил генпродюсер премии Антон Калинкин.

Торжественная церемония вручения наград пройдет 5 февраля в Москве. В этот день также состоится третий международный веб-маркет, в котором традиционно принимают участие российские и иностранные представители индустрии.
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персоны
Олег АгейчевИрина ГорбачёваАнтон Калинкин (II)Никита КукушкинАнна МеликянИван ПетуховСемён СлепаковГарик ХарламовГэ Ян
фильмы
257 причин, чтобы житьZakon i BesporyadokАлисаВзапертиВнутри ЛапенкоВыйти нельзя остатьсяЕстественный отборЗона комфортаИгра на выживаниеКолл-центрМёртвые душиМир, дружба, жвачкаНежностьНовенькийОбычная женщина-2Окаянные дниПеревал ДятловаПоследние дни трешаПсихСидЯдомаТерриторияТрудные подростки-2Хороший человекЧикиЧума!Шерлок в России

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