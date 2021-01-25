Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Новосибирской области появится анимационный кластер

25 января
2021 год

Новости кино >>
25 января 2021
В Новосибирской области появится анимационный кластер. Соответствующий меморандум подписан между «Союзмультфильмом» и Агентством инвестиционного развития региона, сообщает пресс-служба киностудии.

В Новосибирской области появится анимационный кластер
фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Евгений Самарин

Итогом совместной работы будет создание проекта кластера, который объединит не только профильные компании, но и представителей смежных индустрий, а также позволит организовать практикоориентированное обучение профессиональным навыкам.

«Новосибирская область славится своими талантами, особенно в технологической сфере, что в союзе с творческими направлениями может дать нам множество уникальных проектов», — отметил директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

В феврале представители АИР планируют посетить московский технопарк киностудии для изучения успешных наработок.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Борис Машковцев

анонс

Скорбим

Александр Шаляпин
24 января скончался актёр Александр Шаляпин.

День рождения >>

Владимир Высоцкий
Маруся Зыкова
Сергей Мартынов
Александр Петров (IV)
Татьяна Полосина
Андрей Ростоцкий
Иван Рыжов
Николай Сердцев
Ирина Юревич
Дин Джонс
Миа Киршнер
Ана Ортис
Марчин Руй
Тони Сервилло
Каролина Ферраз
Дайана Хайленд
все родившиеся 25 января >>

Афиша кино >>

Малхолланд Драйв
детектив, драма, мистика, триллер
США, Франция, 2001
Рассекая волны
драма, мелодрама
Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 1996
Зоя
биография, военный фильм, драма
Россия, 2020
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США, Канада, Германия, Япония, Китай, ЮАР, 2021
Самый главный босс
арт-хаус, комедия
Германия, Дания, Исландия, Италия, Франция, Швеция, 2006
Бывшая с того света
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Маленькие волшебницы
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Бельгия, Германия, Италия, 2020
Афера Оливера Твиста
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, 2021
Байкал. Удивительные приключения Юмы
приключения, семейное кино
Россия, 2020
Дать дуба в округе Юба
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Дьявол в деталях
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Пациент Зеро
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен