В Новосибирской области появится анимационный кластер. Соответствующий меморандум подписан между «Союзмультфильмом» и Агентством инвестиционного развития региона, сообщает пресс-служба киностудии.
фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Евгений Самарин
Итогом совместной работы будет создание проекта кластера, который объединит не только профильные компании, но и представителей смежных индустрий, а также позволит организовать практикоориентированное обучение профессиональным навыкам.
«Новосибирская область славится своими талантами, особенно в технологической сфере, что в союзе с творческими направлениями может дать нам множество уникальных проектов», — отметил директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.
В феврале представители АИР планируют посетить московский технопарк киностудии для изучения успешных наработок.
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