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Первый эпизод «Бывших-3» бьет рекорды

25 января
2021 год

Новости кино >>
25 января 2021
Первый эпизод третьего сезона «Бывших» в подписке START посмотрели более 1 млн домохозяйств, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Первый эпизод «Бывших-3» бьет рекорды
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Со дня премьеры прошло всего четыре дня. Благодаря успешному релизу приложение START вышло на второе место в App Store в категории развлечений, обогнав Netflix и другие онлайн-кинотеатры, на первом месте разместился Tik Tok. Запуск сериала обновил внутренние рекорды платформы по притоку новых подписчиков и возврату старых.

Главная героиня «Бывших» Яна (Любовь Аксенова) — дочь влиятельного отца, которая безрассудно тратит его деньги в компании золотой молодежи. Но роскошной жизни приходит конец, когда семья узнает о ее зависимости. Девушку отправляют в клинику, где героиня знакомится с психологом-консультантом Ильей (Денис Шведов), который сам из «бывших». Позже Яна, чтобы спасти отца, выходит замуж за эксцентричного и жестокого бизнесмена из Кемерово (Анатолий Журавлев). Илья же пытается выбраться из состояния, к которому его привело окончательное расставание с Яной, и находит новую работу благодаря необычной клиентке — писательнице Елене (Полина Гагарина) с миллионами подписчиков.
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