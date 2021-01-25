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Okko поменял команду топ-менеджеров

25 января
2021 год

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25 января 2021
Мультимедийный сервис Okko поменял команду топ-менеджеров. Новым гендиректором стал Максим Евдокимов. Занимавшая этот пост Яна Бардинцева покинула компанию, сообщает пресс-служба платформы.

Okko поменял команду топ-менеджеров
фото: Пресс-служба Okko

В Okko Максим Евдокимов работал директором по продукту с декабря 2020 года. Ранее он был вице-президентом и руководителем дирекции по развитию экосистемы физлиц розничного блока Сбербанка. Там возглавлял команду, которая создавала ключевой продукт экосистемы Сбера — СберПрайм. Также Евдокимов занимал руководящие должности в Тинькофф Банке и компаниях «МОБИ.Деньги» и «Сумма Телеком – Украина».

Олег Манжа, назначенный на позицию руководителя «Okko Спорт», ранее занимал пост директора по маркетингу этого подразделения. До прихода в Okko в 2020-м на протяжении 14 лет работал гендиректором агентства Sportima, также был руководителем маркетинга в компании Sprandi. Манжа сменил Михаила Гершковича, который оставил сервис, чтобы сосредоточиться на собственных проектах.
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