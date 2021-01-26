Врачи «Склифосовского» отправятся к Нине Усатовой на турбазу

Всё личное отступает на задний план, когда каждый день в «Склиф» прибывают новые пациенты – жертвы землетрясений, пожаров, взрывов, да и обычных семейных неурядиц, порой не менее трагичных, чем катастрофы и аварии. И даже когда врачи всем коллективом отправляются за город, чтобы хоть немного восстановить силы, их планы разбиваются вдребезги. Вместо отдыха им предстоит спасать жизни в экстремальных условиях.
В финале предыдущего сезона хирург Олег Брагин (Аверин) узнал о том, что серьёзно болен. Его коллега и жена Марина Нарочинская (Куликова) готова поставить на уши всю современную медицину, но может ли талантливый врач сам стать пациентом? Под угрозой оказывается всё отделение. После громкого скандала хирург Павлова (Яковлева) вынуждена оставить кресло заведующего, но продолжает бороться за дело своей жизни. В отношения Ольги (Дмитриева) и Куликова (Юшкевич), кажется, возвращается любовь. Для Нины (Якунина) вторая беременность становится настоящим вызовом, а её супруг Неклюдов (Андрей Барило), которого и без того сложно назвать примерным отцом и образцовым мужем, снова подкидывает неприятный сюрприз.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Блестящий хирург Олег Брагин каждый день спасает человеческие жизни. Будто решив, что он бессмертный, Брагин лезет в самое пекло. Герой не привык упиваться горем и не пасует даже в самые отчаянные минуты жизни. Когда страшный диагноз застаёт его врасплох, Брагин не поддаётся панике, а ещё с большим остервенением бросается в работу, принимая радикальные решения. Максим Аверин признался: «Я сам просил авторов и продюсеров, чтобы у моего героя возникла тема болезни, которую мы всегда пытаемся избегать. Когда мы сталкиваемся со страшным диагнозом, то оказываемся выброшенными из жизни, из социума. С больным человеком людям страшно общаться, так заболевший остаётся один на один со своей бедой. Я хочу показать, какой путь проходит человек, соприкоснувшийся с болезнью, чтобы этот путь был испытанием, но не отчаянием».
Оглушённая диагнозом мужа, Марина Нарочинская готова пойти на всё, чтобы спасти его, но независимый Брагин привык жить по собственным правилам. «Когда ты пытаешься помочь и ничего не получается – это самое страшное. Это непонимание, отчаяние, тупик. Я в жизни проходила это, и мне было тяжело снова в это погружаться. Но, благодаря этому, сцены получались более тонкими, пронзительными», – рассказала Мария Куликова. Актриса обсуждала драму нового сезона с медицинским консультантом и актёром «Склифосовского», профессиональным врачом Константином Лукичом: «Костя сказал, что к болезни надо относиться жёстко, не бегать от неё, не бояться, а объявлять её врагом и бороться с ней».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
В новом сезоне в отделение приходят два стажёра Василиса (Галина Безрук) и Николай (Филипп Горенштейн), которые с рвением приступают к работе. Молодые врачи уверены, что главное в работе – дисциплина и инструкции. Но с таким подходом отношения с коллегами, которые для спасения жизней иногда вынуждены пренебрегать правилами, будут складываться непросто. Старшим товарищам есть, чему научить стажёров, но только ли за опытом они пришли в «Склиф»? Ещё один новый герой – молодой врач Ева Мерц (Линда Лапиньш). Амбициозной и смелой Еве достанется непростой пациент – сам Олег Брагин. Сможет ли она укротить строптивого больного, у которого на всё свой взгляд и свои методы лечения? В новом сезоне «Склифосовского» зрители увидят Нину Усатову в роли директора турбазы, куда отправляются на отдых врачи «Склифа». В сериал вернётся и полюбившийся зрителям доктор Бреславец в исполнении Эммануила Виторгана.
Елена Яковлева призналась, что, давно сроднившись со своей героиней хирургом Ириной Павловой, она так и не смогла поднатореть в медицине: «В этом плане я совершенно необразованный человек, а мне часто задают сложные вопросы именно как врачу. Меня спрашивают, например, какую таблетку лучше принять от головной боли и ждут от меня профессионального совета. Вот тут я извиняюсь и говорю, что я совершенно не в курсе и кроме анальгина и аспирина ничего не знаю». А вот Андрей Ильин, напротив, за время съёмок освоил новую профессию: «Какие-то навыки моего героя ко мне прилипли. Я могу сделать искусственное дыхание и спасти утопающего, перевязать палец, я даже стал разбираться в таблетках и терминологии».
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