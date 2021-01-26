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Скотту Гленну исполнилось 80 лет

26 января
2021 год

Новости кино >>
26 января 2021
Сегодня, 26 января, исполнилось 80 лет популярному американскому актёру, продюсеру и каскадёру Скотту Гленну, запомнившемуся зрителям по образу Джека Кроуфорда в «Молчании ягнят».


Теодор Скотт Гленн родился 26 января 1941 года в Питтсбурге (штат Пенсильвания) в семье предпринимателя Теодора Гленна и домохозяйки Элизабет с ирландскими и индейскими корнями. В детстве часто болел и один год был прикован к постели, но благодаря интенсивным тренировкам сумел восстановить здоровье и преодолеть хромоту. После окончания питсбургской высшей школы поступил в колледж Вильгельма и Марии для изучения английского. Затем вступил в ряды корпуса морской пехоты, где прослужил три года. Около пяти месяцев проработал репортёром в Kenosha Evening News. Пробовал свои силы как автор, но понял, что не может писать хорошие диалоги, а потому начал брать уроки актёрского мастерства.

В качестве актёра дебютировал в 1965-м на Бродвее в комедийной пьесе «Невозможные годы». Присоединился к актёрским классам Джорджа Морисона, где помогал студентам расплачиваться за учёбу, играя в пьесах. Появлялся на сцене в пьесах, выпущенных театром La MaMa Experimental Theater Club. В 1968-м поступил в Актёрскую студию и начал работать в профессиональном театре и на телевидении.

Скотту Гленну исполнилось 80 лет
фото: в образе Джека Кроуфорда в фильме «Молчание ягнят»

На малом экране актёр также дебютировал в 1965-м, появившись в «Шоу Пэтти Дьюк», а через пять лет режиссёр Джеймс Бриджес предложил ему роль второго плана в драме «Производительница детей», ставшей его кинодебютом. После переезда в Лос-Анджелес в течение восьми лет играл небольшие роли в фильмах и сериалах, среди которых «Нешвилл» Роберта Олтмана, «Битва с безумием» Джонатана Демми, «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы, «Улицы Сан Франциско» и «Гаргульи». В 1978-м он устал от Голливуда и переехал со своей семьёй в штат Айдахо, где прожил два года, работая барменом, охотником и горным лесничим. В то же время не расставался со сценой, выступая в Сиэтле.

В 1980-м вернулся к киносъёмкам, сыграв бывшего заключённого Уэса Хайтауэра в «Городском ковбое» Джеймса Бриджеса. Затем последовали боевик Джона Франкенхаймера «Вызов», готический фильм ужасов Майкла Манна «Крепость», биографическая драма Филипа Кауфмана «Парни что надо», драма Марка Райделла «Река», вестерн Лоуренса Кэздана «Сильверадо» и комедия Томаса Шламме «Мисс фейерверк». В 90-е закрепил свой звёздный статус, сыграв в таких значимых фильмах, как «Молчание ягнят», «Охота за "Красным Октябрём"», «Огненный вихрь» (участвовал также как каскадёр), «Игрок», «Мужество в бою», «Абсолютная власть» и «Песня Карлы». В 1998-м исполнил одну из ролей в картине «Длинная дистанция», основанной на сценарии его дочери Дакоты Гленн, где вместе с ним также снялась дочь Рио Гленн. Новое тысячелетие принесло зрителям ещё несколько примечательных работ с его участием: «Тренировочный день», «Солдаты Буффало», «Писатели свободы», «Ультиматум Борна», «Запрещённый приём», «Эволюция Борна», «Оставленные», «Касл-Рок», «Сорвиголова» и «Защитники». В прошлом году актёра можно было увидеть в «Гренландии». Всего на счету Скотта Гленна 98 ролей в кино и на телевидении.
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Скотту Гленну исполнилось 80 лет фотографии
Скотту Гленну исполнилось 80 лет фотографии
Скотту Гленну исполнилось 80 лет фотографии
Скотту Гленну исполнилось 80 лет фотографии
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