Скотту Гленну исполнилось 80 лет

Теодор Скотт Гленн родился 26 января 1941 года в Питтсбурге (штат Пенсильвания) в семье предпринимателя Теодора Гленна и домохозяйки Элизабет с ирландскими и индейскими корнями. В детстве часто болел и один год был прикован к постели, но благодаря интенсивным тренировкам сумел восстановить здоровье и преодолеть хромоту. После окончания питсбургской высшей школы поступил в колледж Вильгельма и Марии для изучения английского. Затем вступил в ряды корпуса морской пехоты, где прослужил три года. Около пяти месяцев проработал репортёром в Kenosha Evening News. Пробовал свои силы как автор, но понял, что не может писать хорошие диалоги, а потому начал брать уроки актёрского мастерства.
В качестве актёра дебютировал в 1965-м на Бродвее в комедийной пьесе «Невозможные годы». Присоединился к актёрским классам Джорджа Морисона, где помогал студентам расплачиваться за учёбу, играя в пьесах. Появлялся на сцене в пьесах, выпущенных театром La MaMa Experimental Theater Club. В 1968-м поступил в Актёрскую студию и начал работать в профессиональном театре и на телевидении.
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На малом экране актёр также дебютировал в 1965-м, появившись в «Шоу Пэтти Дьюк», а через пять лет режиссёр Джеймс Бриджес предложил ему роль второго плана в драме «Производительница детей», ставшей его кинодебютом. После переезда в Лос-Анджелес в течение восьми лет играл небольшие роли в фильмах и сериалах, среди которых «Нешвилл» Роберта Олтмана, «Битва с безумием» Джонатана Демми, «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы, «Улицы Сан Франциско» и «Гаргульи». В 1978-м он устал от Голливуда и переехал со своей семьёй в штат Айдахо, где прожил два года, работая барменом, охотником и горным лесничим. В то же время не расставался со сценой, выступая в Сиэтле.
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